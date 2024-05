Grupo Qatar Airways é novo parceiro aéreo oficial e companhia de carga do MotoGP™

Após o sucesso do Grande Prêmio da Qatar Airways de 2024, a parceria plurianual é anunciada antes do Grande Prêmio da França em Le Mans

A Qatar Airways acaba de dar início à sua parceria de três anos como companhia aérea oficial do MotoGP™. Já a Qatar Airways Cargo assume a posição de parceira aérea oficial de carga do campeonato, fornecendo transporte aéreo dos equipamentos de corrida e de motocicletas para todas as corridas de MotoGP™ no mundo. A parceria plurianual é anunciada após o sucesso do primeiro título de Grande Prêmio patrocinado pela Qatar Airways, realizado em 2023, e da edição mais recente de 2024, realizada de 8 a 10 de março.

A cerimônia de assinatura ocorreu antes do início do Grande Prêmio da Qatar Airways 2024, com a participação de Xeque Hamad bin Khalifa bin Ahmed Al-Thani, ministro dos esportes e juventude do Catar; de Badr Mohammed Al-Meer, CEO do Grupo Qatar Airways; de Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports; e de Abdulrahman bin Abdullatif Al-Mannai, presidente da Federação de Motores e Moto Esportes do Catar e do Circuito Internacional de Lusail.

O CEO do Grupo Qatar Airways, Badr Mohammed Al-Meer, disse: “O Catar continua demonstrando o compromisso em ser um centro proeminente para os esportes motorizados, e a nossa nova parceria com o MotoGP™ apenas nos impulsiona para frente. O Grande Prêmio do Catar da Qatar Airways foi a abertura de temporada perfeita para darmos as boas-vindas a esta parceria única que combina os mundos da aviação e do automobilismo. As redes globais da Qatar Airways e da Qatar Airways Cargo servirão como o meio perfeito para os torcedores se conectarem com as equipes de corrida favoritas e tornarem as próximas temporadas verdadeiramente excepcionais.”

Mark Drusch, diretor de carga da Qatar Airways Cargo, acrescentou: “Seja um clássico, um protótipo ou o conjunto de rodas favorito, a Qatar Airways Cargo oferece soluções específicas para o transporte aéreo de automóveis. Como a maior transportadora de carga aérea do mundo, operando uma extensa rede global numa frota jovem e moderna e com soluções de fretamento personalizadas, cumprimos os requisitos para sermos uma transportadora de carga aérea dedicada ao MotoGP™. Eu e a equipe de carga estamos entusiasmados com a nossa primeira grande parceria esportiva com a Dorna Sports.”

Carmelo Ezpeleta, CEO da Dorna Sports, detentora dos direitos de MotoGP™, disse: “Estamos muito felizes em receber a Qatar Airways como companhia aérea oficial e confirmar este novo acordo. O MotoGP™ é um esporte global, e, para nos deslocarmos pelo mundo como fazemos, um parceiro como a Qatar Airways tem um valor esmagador para o nosso pessoal, para o nosso frete e para todo o paddock. Eficiência e excelência são palavras pelas quais vivemos, e o mesmo se aplica à Qatar Airways. Não há melhor parceiro para se tornar a companhia aérea oficial do MotoGP™.”

O Catar está sendo a cada dia mais reconhecido como um dos principais centros do esporte motorizado, acolhendo uma vasta gama de competições e exposições internacionais na área. O país comprometeu-se a investir em infraestruturas de ponta, ajudando fãs a viajarem para eventos mundiais de automobilismo por meio da extensa rede comercial de passageiros da companhia aérea nacional, com mais de 170 destinos. Somente na Ásia, a Qatar Airways Cargo atende 88 destinos que combinam destinos de passageiros e cargueiros. A parceria permitirá que o MotoGP™ atenda os fãs asiáticos – um mercado onde o esporte continua a crescer exponencialmente.

Este mesmo compromisso com os fãs de esporte é replicado em todo o extenso portfólio de parcerias esportivas da Qatar Airways. A transportadora nacional do Estado do Catar é a Companhia Aérea Oficial da Fórmula 1, FIFA, Confederação Asiática de Futebol, Paris-Saint Germain (PSG), Internazionale Milano, The Royal Challengers Bangalore (RCB), CONCACAF, Campeonato Mundial de Endurance da FIA, da IRONMAN Triathlon Series, do United Rugby Championship (URC) e do European Professional Club Rugby (EPCR), da equipe NBA do Brooklyn Nets e de várias outras modalidades, incluindo futebol australiano, hipismo, kitesurf, automobilismo, squash e tênis.

Qatar Airways Cargo

A Qatar Airways Cargo, principal transportadora aérea internacional de carga do mundo, está sediada em Doha, no Catar. Ela atende uma rede global de mais de 70 destinos de cargueiros e 170 destinos de passageiros. A frota da companhia aérea inclui 28 cargueiros Boeing 777 e 230 aviões de porão. Também possui uma extensa rede de serviços rodoviários (RFS). A companhia aérea de carga é o cliente lançador do inovador Boeing 777-8F com tecnologia avançada e uma melhoria de 25% na eficiência de combustível e emissões, com a primeira entrega chegando em 2027.

A Qatar Airways Cargo tem um compromisso com a sustentabilidade e com a retribuição às comunidades que serve através do seu programa de sustentabilidade WeQare, construído sobre os principais pilares da sustentabilidade: ambiente, sociedade, economia e cultura.

MotoGP™ e Dorna Sports, S.L.

O MotoGP™ é o auge das corridas de motociclismo, com 22 dos pilotos mais rápidos competindo em protótipos de motocicletas especialmente construídos em algumas das maiores pistas de corrida do mundo. O MotoGP™ apresenta velocidades máximas acima de 360 quilômetros por hora e ângulos de inclinação superiores a 60 graus. Desde 1949, o esporte cresceu e abrangeu mais de 20 Grandes Prêmios nos cinco continentes, com a transmissão televisiva atingindo centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. A Dorna Sports tornou-se a única detentora dos direitos comerciais e televisivos do MotoGP™ em 1991.

Qatar Airways

Uma companhia aérea premiada, a Qatar Airways ganhou o prêmio de “Melhor Classe Executiva do Mundo” pela décima vez no World Airline Awards de 2023, administrado pela organização internacional de classificação de transporte aéreo Skytrax. A companhia aérea é sinônimo de excelência, levando também para casa o prêmio de Melhor Companhia Aérea do Oriente Médio, Melhor Lounge de Classe Executiva do Mundo e Melhor Lounge de Jantar de Classe Executiva do Mundo nos prestigiados prêmios realizados durante o Paris Air Show de 2023. A companhia aérea também é uma vencedora sem precedentes do prêmio de “Melhor Companhia Aérea do Mundo” votada pela Skytrax, tendo o vencido 7 vezes (2011, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021 e 2022). Como líder em inovação industrial e adoção digital, a Qatar Airways foi recentemente eleita o melhor site de companhia aérea do mundo pelo World Travel Tech Awards.

A Qatar Airways foi a primeira companhia aérea do Oriente Médio a ser certificada ao mais alto nível do programa de Avaliação Ambiental da IATA (IEnvA), com base em princípios reconhecidos do sistema de gestão ambiental (como a ISO 14001). Como signatária inaugural da Declaração do Palácio de Buckingham em março de 2016, tornou-se a primeira companhia aérea a nível mundial a ser certificada de acordo com o padrão da indústria para a prevenção do tráfico ilegal de vida selvagem na aviação.

Voando atualmente para quase 170 destinos em todo o mundo, a Qatar Airways conectando-se através de seu hub em Doha, o Aeroporto Internacional de Hamad – o ‘Melhor Aeroporto do Mundo’, conforme votado pela Skytrax em 2021, 2022 e 2024. Em 2024, o Aeroporto Internacional de Hamad também recebeu o Prêmio de “Melhor Aeroporto do Oriente Médio” por 10 anos consecutivos, bem como de “Melhor Aeroporto de Compras do Mundo” pelo segundo ano consecutivo.