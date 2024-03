DroneShow Robotics 2024 terá feira com principais marcas de drones profissionais do mundo

Organizado pela MundoGEO, evento apresenta equipamentos de ponta, incluindo de marcas nacionais, e programação com cursos e seminários. Encontro ocorrerá entre 21 e 23 de maio de 2024, no Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo, em São Paulo

O uso de drones para fins profissionais já é uma realidade há alguns anos em diversos setores da economia. Mesmo assim, esse mercado não para de crescer, acompanhando o avanço da tecnologia, com equipamentos cada vez mais inteligentes. E vários deles estarão em exposição na DroneShow Robotics 2024, evento organizado pela MundoGEO, que acontece entre 21 e 23 de maio de 2024, no Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo, em São Paulo.

Esse setor é superlativo. De acordo com a Drone Industry Insights, empresa de consultoria especializada na área, o mercado global de drones deve chegar a US$ 54,6 bilhões em 2030, com uma taxa de crescimento anual de 7,1%. Nesse montante estão contabilizados os drones para uso recreativo, que seguirão estagnados, ao contrário dos drones profissionais, que crescerão acima dos 7% por ano.

As aplicações profissionais com drones se estendem por áreas bastante distintas, como Agricultura, Florestal, Ambiental, Cidades Inteligentes, Logística, Delivery, Defesa, Energia, Rodovias, Ferrovias, Portos, Aeroportos, Mineração, Óleo & Gás, Segurança, entre outras. E para atender cada um desses nichos, os drones se moldam com características física e tecnologias embarcadas específicas.

Na feira da DroneShow Robotics, como acontece desde 2015, estarão presentes as principais marcas de drones do mundo, como DJI, SenseFly e XAG, além da exposição de equipamentos com assinatura brasileira, como Xmobots e Speedbird Aero. Com a participação de várias empresas que prestam serviços profissionais com drones, abrindo oportunidades de negócios entre expositores e visitantes.

A DroneShow Robotics também terá uma extensa programação de cursos, seminários e fóruns para aprofundar conhecimentos sobre as aplicações profissionais com drones. Entre os assuntos debatidos estão regulamentação, inspeções, mapeamento, segurança e pulverização.

“O mercado de comercialização dos equipamentos e tecnologia embarcada cresce muito, mas também temos um grande aumento na área de prestação de serviços, gerando milhares de empregos e inúmeros benefícios para a sociedade. A DroneShow Robotics reúne, desde que foi criada, todos os órgãos reguladores que garantem a segurança das operações e permitem o crescimento deste mercado de forma sustentável, com segurança técnica e jurídica”, comenta o CEO da MundoGEO, Emerson Granemann.

Organizado pela MundoGEO, que foi recentemente adquirida pela Italian Exhibition Group (IEG), o evento DroneShow Robotics acontece de forma presencial desde 2015, anualmente em São Paulo. A última edição foi realizada em 2023, com mais de 5.700 participantes de 33 países, 150 palestrantes e 120 empresas na feira. De forma simultânea à DroneShow Robotics 2024, acontecem no mesmo local outros três eventos com grande sinergia: o MundoGEO Connect, sobre tecnologias de captura da realidade; o SpaceBR Show, sobre a cadeia produtiva do setor e as soluções que vêm do espaço; e o Expo eVTOL, sobre os “carros voadores”.

O quê: DroneShow Robotics 2024

Quando: 21 a 23 de maio de 2024

Formato: Presencial

Onde: Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo, em São Paulo

Inscrições e programação completa: www܂droneshowla܂com

Mais informações: emerson@mundogeo܂com

Whatsapp 41 99995-9701

MundoGEO

A MundoGEO tem o propósito de disseminar conhecimento para mais de 200 mil profissionais, estimular a inovação e fomentar novos negócios nos setores espacial, drones, geotecnologias, robótica móvel autônoma e eVTOLs, publicando conteúdos no portal MundoGEO, nas redes sociais e realizando eventos (online e presenciais), como DroneShow Robotics, MundoGEO Connect, SpaceBR Show e Expo eVTOL. Mais informações em: www܂mundogeo܂com.

Italian Exhibition Group

A Italian Exhibition Group (IEG), listada na Bolsa de Milão, vem se consolidando como líder na organização de feiras de negócios e congressos na Itália, e é um dos principais players europeus do setor. É conhecida por sua atuação em vários setores com destaque para Ambiente & Tecnologia. Nos últimos anos, começou a expandir as operações para além da Europa, chegando aos Estados Unidos, Emirados Árabes e China. Mais informações em: www܂iegexpo܂it/.