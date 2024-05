Festa do Mineiro no Parque da Cidade em  São José dos Campos

A Festa do Mineiro, que acontece nos dias 18 e 19 de maio, no Galpão Gaivota, no Parque da Cidade, terá uma programação especial em homenagem a uma das grandes tradições de Minas Gerais: a música sertaneja.

A programação especial do Dia do Sertanejo acontece no dia 19 (domingo), das 9h às 17h (confira abaixo).

Serão 10 atrações se revezando no palco principal, em show comandado pelo locutor Paulinho Araujo.

Mas o fim de semana vai além das comemorações ao Dia do Sertanejo.

Festa

Serão dois dias de shows musicais, barracas de artesanatos, brincadeiras para a criançada e muita comida típica.

As duplas Belmonte e Amaraí (no sábado) e Matheus Minas e Leandro (no domingo) agitam as noites no Parque da Cidade.

Saiba mais

O evento atrai milhares de pessoas em dois dias de festas, que tem como objetivo valorizar e preservar a cultura de Minas Gerais, trazida com os migrantes do estado que se estabeleceram no bairro Santana, difundindo as manifestações populares por meio da música, dança, artesanato e culinária típica.

Dia do Sertanejo – Domingo (19)

9h: Chegada da imagem de Nossa Senhora de Aparecida

9h20: Gilberto Alves e Banda

10h10: Mauro Violeiro

10h50: Prado e Tanabi

11h30: Duo Martins

13h10: Neno do Brasil

13h50: Josué Barbosa e Roberley Turibio

14h30: Josué e Cleonice

15h10: Marcelo e Fabiano

15h50: Armando e Armindo

16h30: Cantor Zé Rico

17h10: Célio Venancio

Locução – Paulinho Araujo

Festa do Mineiro

Sábado (18)

8h30: Abertura Oficial da Porteira

10h: Missa

12h: Jongo Mistura da Raça (Pavilhão) Manifestação Cultural

13h: Grupo Fuá Rabecado – Show Fuá Caipira (Palco)

14h: Tricotando Palavras – Cantos da Sabedoria Indiana (Tenda Infantil)

15h: Carlos Javkin – “ A mímica e o lúdico” (Tenda Infantil)

17h: Céu de Lamparina – São Luiz do Paraitinga (Palco)

19h30: Belmonte e Amaraí (Palco)

Domingo (19)

9h: Abertura

9h20: Comemoração ao Dia do Sertanejo com Modão Sertanejo

12h: Congada – Filhos de N’Zambi (Pavilhão) Manifestação Cultural

13h: Comemoração ao Dia do Sertanejo com Modão Sertanejo

15h: Carlos Javkin – “ A mímica e o lúdico” (Tenda Infantil)

18h30: Matheus Minas e Leandro (Palco)

Galpão Gaivota (Parque da Cidade)

Endereço: Av. Olivo Gomes, 100 – Santana