Novas tecnologias e o futuro da engenharia serão temas de encontro no ITA

São José dos Campos, SP, será palco da segunda edição do Engineering Education for the Future (EEF-2024), que acontece nos próximos dias 16, 17 e 18 de maio, reunindo especialistas do Brasil e do exterior para falar sobre Inteligência Artificial, Internet das Coisas e outras dinâmicas.

As possibilidades de uso de novas tecnologias como Inteligência Artificial (IA), Internet das Coisas (IoT) e outras serão temas de debate em encontro promovido pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), no campus Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), em São José dos Campos (SP). O EEF-2024, após um hiato de cinco anos, apresentará as principais mudanças que ocorreram neste período.





EEF-2024

O EEF-2024 contará com uma série de painéis e ciclos de debates para discutir o papel da Engenharia para o avanço econômico nacional e como a educação contribui com o processo de inovação na indústria do Brasil. Entre os destaques está o Fórum de Educação em Engenharia, que será apresentado em cinco mesas redondas.

No epicentro das discussões sobre o futuro da Engenharia, o EEF-2024 promete ser um marco para todos os interessados em moldar a próxima geração de engenheiros. Como evento multidisciplinar, organizado sob a égide do progresso educacional, o EEF-2024 busca antecipar as necessidades e os desafios que moldarão o futuro da Engenharia.

O EEF contará também com a Mostra ITA 2050, no dia 17 de maio, que promoverá uma jornada histórica pelos caminhos tecnológicos até os dias de hoje. Vitrines tecnológica e acadêmica estão programadas – com cerca de 30 expositores.



Inovação e competitividade

Nos três dias haverá atividades para estimular a criatividade, a competitividade e o espírito de colaboração dos participantes. Um exemplo é a competição Grand Prix de Inovação, em que equipes formadas por alunos individualmente inscritos são desafiadas a apresentar soluções tangíveis para problemas pré-definidos. Durante um período de 24 horas ininterruptas, esses times vão mergulhar de cabeça na busca por soluções criativas e inovadoras.

Outra iniciativa é o ITA Sprint, plataforma dinâmica e inspiradora que visa cultivar a cultura do empreendedorismo e da inovação em toda a comunidade acadêmica. Nesta edição, a competição convoca os estudantes a formarem equipes capazes de enfrentar desafios reais com soluções criativas e viáveis.

Outra competição que promete agitar o meio acadêmico é o Data Science Challenge (DSC), voltado a estudantes de graduação e pós-graduação em todo o Brasil. O objetivo é estimular o interesse pela busca de soluções inovadoras para problemas de predição, utilizando dados reais.

Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA)

“Houve, desde a primeira edição do EEF-2024, um rápido progresso em vários domínios científicos e tecnológicos. Por isso, é importante que a educação e a formação nas disciplinas de Engenharia evoluam juntas com as novas exigências do mercado de trabalho”, comenta o Prof. Dr. Mauri Aparecido de Oliveira, chefe da Divisão de Ciências Fundamentais do ITA e coordenador-geral do evento.

Ele destaca que nesse período em que o desenvolvimento de novas tecnologias evoluiu em progressão geométrica gerou também uma nova demanda de desafios. “E por isso o EEF-2024 é importante, porque vamos abordar a elaboração de métodos de avaliação eficazes, a promoção do crescimento profissional e instrucional dos docentes de Engenharia e a disponibilidade de infraestrutura e recursos adequados”.



Inscrições gratuitas

O evento é aberto ao público e as inscrições gratuitas podem ser feitas no site oficial do encontro (https://eef.ita.br/).