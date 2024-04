COOP lança campanha de marcas próprias

Os produtos de marca própria caíram no gosto dos consumidores brasileiros, quebrando uma série de paradigmas. Segundo estudo da NielsenIQ (NIQ), encomendado pela Associação Brasileira de Marcas Próprias e Terceirização (Abmapro), os produtos de marca própria estão presentes em 34% dos lares brasileiros e os consumidores encontram nas marcas exclusivas indicadores de confiança e qualidade nos produtos que procuram.

Campanha de Marca Própria 2024

Com a proposta de reforçar a sua linha e proporcionar aos cooperados e clientes uma experiência diferenciada e com produtos exclusivos, a Coop realizará até o próximo dia 17 de abril em toda a sua rede de supermercados, a Campanha de Marca Própria 2024, que envolve as linhas Coop e Delícias da Coop.

Hoje, nas gôndolas da rede estão cerca de 800 SKUs, distribuídos em 72 categorias, sortimento que vai aumentar com a entrada de outros 100 novos itens até outubro, mês em que a Cooperativa comemora 70 anos, sendo os 44 últimos com produtos de marca própria.

Segundo Diana Queirós, gerente de compras, para aumentar o volume de itens, a Coop conta com mais de 100 fornecedores envolvidos no processo, além de recente parceria firmada com uma conceituada empresa especializada no desenvolvimento de produtos de marca própria. “Tudo para garantir a segurança e qualidade dos produtos. Afinal, levam a assinatura Coop, nosso bem mais valioso”, destaca Diana.

Entre os itens mais vendidos estão ovos, feijão, papel higiênico e sorvetes, sendo que o sabor Lambada ocupa o 1º lugar na categoria de sorvetes, superando grandes marcas líderes de mercado.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 72 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

