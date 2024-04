Ator de “Todo Mundo Odeia o Chris” vai participar do Anime Friends, em julho

Vincent Martella é uma das atrações confirmadas no Anime Friends 2024, que acontece de 18 a 21 de julho no Distrito Anhembi, em São Paulo. Pela primeira vez em um evento na cidade, o ator, conhecido pelo seu papel como Greg Wuliger na série “Todo Mundo Odeia o Chris”, participa de painéis sobre atuação e dublagem, interagindo diretamente com os fãs durante o festival de cultura pop asiática. Os ingressos para o Anime Friends já estão disponíveis.

Vincent Martella

Além de sua carreira como ator, Vincent Martella realizou diversos trabalhos como dublador. Ele é a voz original de Phineas Flynn na animação da Disney Channel “Phineas and Ferb”, interpretou Jason Todd/Robin nos filmes de animação “Batman: Under the Red Hood” e “Batman: Death in the Family”, e deu voz ao personagem Hope Estheim na série japonesa de jogos eletrônicos Final Fantasy XIII.

Em 2024, o ator teve um momento de destaque nas redes sociais ao utilizar uma camiseta com a inscrição “Eu sou famoso no Brasil”. O gesto conquistou o público brasileiro e, agora, o ator conta com mais de seis milhões de seguidores no Instagram. Recentemente, Martella visitou o Brasil, participando de programas, podcasts e comerciais.

O Anime Friends é o maior evento de cultura pop asiática da América Latina e um dos principais festivais de música do gênero no mundo. O festival acontece na capital paulista desde 2003 e é reconhecido entre os fãs por ser uma oportunidade de contato com seus artistas favoritos, além da experiência imersiva nos shows, espaços temáticos, área de jogos, concursos de cosplay e K-pop.

Juliano Aniteli, CEO da Maru Division, organizadora do Anime Friends

“São mais de duas décadas de conexões, sensações e memórias incríveis. Estamos sempre trabalhando para oferecer a melhor experiência ao nosso público. Neste ano, teremos um espaço de 51 mil metros quadrados dentro do Anhembi, o maior da história. A área de shows, por exemplo, vai dobrar de tamanho em comparação ao ano passado”, explica Juliano Aniteli, CEO da Maru Division, organizadora do Anime Friends.

Vincent Martella estará presente em todos os dias do Anime Friends, ele participa da abertura do evento no dia 18 e de painéis em 19, 20 e 21 de julho. Os fãs terão a oportunidade de adquirir o “Meet & Greet”, um serviço à parte no qual é possível tirar fotos e pegar autógrafos com os artistas. Os ingressos para o evento já estão disponíveis no site do Anime Friends e da Ticket360.

Atrações confirmadas

O Anime Friends 2024 já anunciou diversas atrações internacionais, além de Vicent Martella. Reforçando sua vocação de festival de música, o evento também traz de Tóquio sete atrações que entrelaçaram sua obra à trilha de animes. São eles: Ali, ClariS, Vickeblanka, WASUTA, Takeru e Hiroto, e ROOKiEZ is PUNK’D. Entre os cantores nacionais, estão confirmados os trappers VMZ, Tauz, TK Raps e MHRap feat. Sidney Scaccio.

Outro grande destaque são os atores japoneses das séries que foram sucesso na TV Manchete: Yasuhiro Ishiwata, Mayumi Yoshida e Kihachiro Uemura, de Comando Estelar Flashman; Masaru Yamashita, de Winspector; e Koichi Nakayama, da série Soubrain. E para quem adora as versões brasileiras, vale anotar na agenda que dois dos maiores dubladores do Brasil, Guilherme Briggs e Wendel Bezerra, participam de painéis.

Anime Friends 2024

Quando: 18 a 21 de julho de 2024

Onde: Distrito Anhembi – R. Prof. Milton Rodrigues, s/n – Santana – São Paulo

Como participar: ingressos no site www.animefriends.com.br