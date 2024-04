Possibilidades de carreira: como saber qual seguir?

É importante conhecer as próprias preferências e habilidades e estudar sobre as possibilidades profissionais que diferentes áreas oferecem

Para descobrir qual trajetória percorrer na carreira é importante conhecer as próprias preferências e habilidades e estudar sobre as possibilidades profissionais que diferentes áreas oferecem. Fazer um teste vocacional gratuito, por exemplo, pode ajudar o estudante a ter uma noção mais direcionada sobre quais caminhos combinam com suas aspirações e podem trazer mais realização profissional e pessoal.

Além disso, é relevante conhecer os diferentes tipos de carreira existentes no mercado de trabalho. Os profissionais especialistas estudam e trabalham para adquirir conhecimento e expertise profundas em determinado campo. Há carreiras generalistas, por outro lado – em que os profissionais são aptos a terem uma visão mais ampla e abrangente de seu ofício – e aquelas ligadas ao empreendedorismo,

em que os trabalhadores identificam oportunidades de inovação e criam soluções para atender a demandas diversas dos consumidores.

Estudo detalhado de uma área marca a atuação do especialista

Segundo a Catho, a busca por qualificação por meio de estudos e vivências tem sido um diferencial cada vez mais importante no mercado de trabalho. Cursos de especialização são opções frequentemente procuradas por profissionais que desejam se aprofundar em um aspecto de sua área de conhecimento e de atuação.

Algumas das vantagens em ser um profissional especialista incluem salários mais altos, destaque em processos seletivos, ser referência em seu campo de trabalho e ampliar as chances de crescimento na carreira. Quem opta por fazer uma faculdade de Medicina Veterinária, por exemplo, pode se especializar em áreas como oncologia, cirurgia, cardiologia, dermatologia veterinária, entre outras.

Já o profissional formado numa faculdade de Odontologia pode escolher se especializar em diversos segmentos, como periodontia, implantodontia, ortodontia e endodontia. Cada especialização, seja ela em qual área for, oferece um campo de atuação específico e permite que o profissional aprofunde seus conhecimentos e competências em um domínio de interesse.

Profissional generalista deve buscar formação ampla e se manter atualizado

Outra possibilidade de carreira é a de profissional generalista. Ele tem uma formação sistêmica do negócio, como o administrador, por exemplo. Portais especializados em carreira e educação citam a graduação em Administração como uma ilustração para a visão generalista sobre o mercado e a carreira.

O curso trabalha disciplinas dos campos de humanas, como gestão de pessoas, marketing e psicologia aplicada, e exatas, já que a formação pode ministrar matérias como finanças corporativas, economia e matemática financeira.

Assim, como um profissional generalista, o administrador é apto a entender o funcionamento de diversas áreas de uma empresa e conhecer os fundamentos do trabalho integrado e colaborativo. O profissional pode atuar em academias, restaurantes, bancos, empresas de tecnologia, consultorias, entre outros setores.

Outra característica ressaltada pelos portais especializados é o fato de a carreira generalista estar, muitas vezes, associada ao empreendedorismo. É comum observar que o generalista possui uma visão abrangente dos processos e do empreendimento, o que lhe permite abordar os desafios de maneira mais estratégica.

Para isso, é preciso buscar conhecimento e experiência de forma abrangente e multidisciplinar ao longo da jornada de desenvolvimento. Algumas das orientações para alcançar esse objetivo incluem a busca por uma formação ampla – a partir de cursos universitários como Administração, Economia, Ciências Sociais, entre outras – e o desenvolvimento de habilidades como comunicação, liderança e resolução de problemas.

É recomendado ainda se manter informado sobre as tendências e mudanças na dinâmica do mercado de trabalho. Por meio da participação em cursos de atualização, workshops e acompanhamento de notícias relevantes para a área de interesse é possível estar por dentro dessas transformações.

Planejamento e dedicação são necessários para empreender

Conforme ressaltado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), novas possibilidades para as pessoas abrirem o próprio negócio e empreender surgiram com a evolução das relações de trabalho. Profissionais de diferentes lugares, classes sociais, culturas e gêneros veem nessa opção uma maneira de construir uma vida profissional e contribuir para a sociedade.

O empreendedorismo é uma possibilidade de carreira que costuma trazer mais liberdade, autonomia e a chance de aumentar os ganhos em momentos de crise econômica, por exemplo. Para empreender, é necessário planejamento e dedicação constantes, especialmente no início do negócio.

A dica é pesquisar como funciona a área que o profissional escolheu e ter no papel os valores necessários para investir na atividade, além de se planejar financeiramente para ter uma fonte de renda enquanto o negócio não der lucro. Fazer uma consultoria com profissionais experientes e da área de finanças pode ser uma alternativa para ter essa noção.

No desafio de atrair e fidelizar clientes, é importante oferecer um produto ou serviço de qualidade e investir nas redes sociais, em canais de comunicação e em táticas de marketing, no geral, para atingir o público.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay