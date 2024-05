ANDRÉ ROCHA CONQUISTA BICAMPEONATO MUNDIAL NO LANÇAMENTO DO DISCO

Paratleta taubateano foi soberano na final disputada neste domingo (19) e faturou o Ouro no Mundial de Kobe, no Japão. É a terceira medalha de André Rocha em Campeonatos Mundiais

O paratleta André Rocha, da equipe do Programa Esporte Para Todos, da Prefeitura de Taubaté, entrou para a história novamente ao conquistar o Bicampeonato Mundial no Lançamento do Disco (classe F52) neste domingo (19/05) em Kobe, no Japão.

André, que aos 46 anos de idade disputa seu terceiro Campeonato Mundial de Paratletismo, conquistou a medalha de Ouro demonstrando que está em ótima fase, e de forma soberana bateu seus adversários. Com a marca de 20,72m, ele sagrou-se Campeão Mundial pela segunda vez na história.

A final do Disco na classe F52 contou com seis atletas. André Rocha, por ser o atual líder do Ranking Mundial, foi o último a fazer seus lançamentos, com a vantagem de já saber quanto precisaria alcançar para subir ao pódio.

O taubateano queimou sua primeira tentativa, mas já na segunda rodada encaixou um bom lançamento de 20,04m e assumiu a liderança, já garantindo o Ouro. André fez ainda 19,47m na terceira rodada, queimou seu quarto lançamento, e fez 17,29m na quinta rodada. No sexto e último lançamento, André melhorou sua marca alcançando 20,72m e fechando a prova com a celebração do Bicampeonato Mundial.

“Estou feliz demais com esse dia, foi uma final muito boa para mim. Entrei na gaiola de lançamentos focado em descer o braço em todas as tentativas, e sabia que tinha totais condições de fazer uma boa marca para levar o ouro. A chuva atrapalhou um pouco, mas faz parte do atletismo, e consegui render muito bem. Dessa vez sem sustos, sem “zica”, sem sofrimento. Agradeço muito ao meu treinador Diego Cascardo que mais uma vez esteve ao meu lado. Obrigado ao CPB pelo suporte, aos meus patrocinadores e a todos que me apoiam de alguma forma. Essa medalha também é de vocês. É do Brasil!”, comentou André após a prova.

O Ouro em Kobe é a terceira medalha de André Rocha em Campeonatos Mundiais. O taubateano estreou em Londres 2017 quando foi Campeão Mundial do Lançamento de Disco F52, prova em que também bateu o Recorde Mundial da prova, marca esta que até hoje pertence a ele com 23,80m. Em 2023, André foi medalhista de Bronze em Paris.

PRÓXIMAS COMPETIÇÕES: Já classificado para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, André terá ainda dois compromissos no Brasil. Ele disputa em junho a 2ª Fase do Circuito Nacional de Paratletismo e o Meeting Paralímpicio de São Paulo. Depois disso, o foco é total para as Paralimpíadas, que serão disputadas de 28 de agosto a 8 de setembro.

André Rocha

Sobre André Rocha: Iniciou no Atletismo Paralímpico em 2013, quando conheceu o Programa Esporte Para Todos, em Taubaté. O paratleta atuava como Policial Militar, e durante uma perseguição sofreu uma queda de um muro e lesionou a coluna. Após diversas cirurgias, André ficou paraplégico. Ele entrou para o Programa Esporte Para Todos por meio do basquete em cadeira de rodas. Logo experimentou o atletismo e se encontrou no Arremesso de Peso e no Lançamento do Disco.

Principais títulos:

· Bicampeão Mundial do Lançamento de Disco: Londres 2017/Kobe 2024

· Medalha de Bronze no Lançamento de Disco no Campeonato Mundial de Paris 2023.

· Duas medalhas no Arremesso de Peso em Jogos Parapan Americanos – Prata em Toronto 2015, e Bronze em Lima 2019.

· Medalha de Prata no Arremesso de Peso nos Jogos Mundiais Militares de 2015, na Coréia do Sul.

· Tetracampeão do Arremesso de Peso no Open Grand Prix de Berlim, na Alemanha.

Programa Esporte Para Todos

O projeto congrega toda a prática esportiva destinada às pessoas com deficiência em Taubaté. O programa tem como principal mantenedor a Prefeitura de Taubaté, por meio da Secretaria de Esportes Lazer e Qualidade de Vida, sendo hoje uma das equipes com melhor estrutura em todo o Brasil. As modalidades que fazem parte do Esporte Para Todos são: Atletismo, Natação, Halterofilismo, Bocha, Basquete em Cadeira de Rodas, Tênis de Mesa, Ciclismo e Badminton.

Patrocínio: Prefeitura Municipal de Taubaté | Secretaria de Esportes, Lazer e Qualidade de Vida de Taubaté | FADAT – Fundo de Assistência ao Desporto Amador de Taubaté

Apoio: Academia Cunzolo

Fornecedor de Material: SportsKing

Ronaldo Casarin / Assessoria de Comunicação