DIAMOND FILMS ANUNCIA SEUS FILMES QUE ESTÃO NA SELEÇÃO OFICIAL DA 77ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE CANNES

“The Apprentice”, com Sebastian Stan, e “The Surfer”, estrelado por Nicolas Cage, são destaques Festival deste ano

A Diamond Films anuncia que é a distribuidora no Brasil de dois filmes de destaque que serão apresentados no Festival de Cannes, que ocorre entre os dias 14 e 25 de maio.

The Apprentice

O primeiro, The Apprentice, compete pelo prêmio principal do festival, a Palma de Ouro. O longa, protagonizado por Sebastian Stan (“Fresh” e “Pam & Tommy”) conta a história de como o jovem Donald Trump iniciou seu negócio imobiliário em Nova York durante as décadas de 1970 e 1980, por meio de uma barganha faustiana com o influente advogado de direita e mediador político Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong (Succession).

77ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE CANNES

O longa foi dirigido por Ali Abbassi (Holy Spider) e escrito pelo estreante Gabe Sherman. Quem interpreta Ivana Trump é Maria Bakalova (Borat 2), e Martin Donovan (Tenet) é Fred Trump Sr., pai do protagonista.

“The Surfer”

Além do filme sobre a ascensão de Trump, a Diamond Films trará para os cinemas brasileiros “The Surfer”, que será exibido nas Sessões de Meia-Noite. Na trama, quando um homem retorna à sua cidade natal, na Austrália, para surfar com seu filho, ele é confrontado por um grupo de surfistas locais que reivindicam a posse da praia isolada onde ele costumava passar a infância. Esse confronto desencadeará um conflito sem fim. O filme é protagonizado por Nicolas Cage, ator ganhador do Oscar de melhor ator por seu papel em “Despedida em Las Vegas”, além de já ter levado para casa prêmios como SAG Award e Globo de Ouro.

Diamond FIlms

A Diamond Films é a maior distribuidora independente da América Latina. Fundada em 2010, se destaca por distribuir os melhores filmes independentes da indústria cinematográfica. Atualmente, a empresa atua em sete países da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México. No ano de 2016 começou a atuar no mercado europeu, por meio da sua filial na Espanha. No Brasil desde 2013, a Diamond Films distribuiu títulos como ‘Os Oito Odiados’, ‘Moonlight – Sob a Luz do Luar’, ‘Green Book – O Guia’, ‘Moonfall – Ameaça Lunar’, ‘No Ritmo do Coração’, ‘Spencer’, ‘A Pior Pessoa do Mundo’, ‘Órfã 2: A Origem’, ‘One Piece Film Red’, ‘Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo’, ‘Fale Comigo’, ‘Zona de Interesse’, ‘Anatomia de Uma Queda’ e ‘Guerra Civil’.