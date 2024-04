São José dos Campos recebe pela primeira vez exposição que resgata 50 anos de história dos videogames

Com entrada gratuita, atração acontece de 13 a 28 de abril, no CenterVale Shopping e apresenta consoles de todas as gerações, desde o primeiro videogame do mundo até o mais atual; O público também vai poder participar de competições de Cosplay e Just Dance.

A partir deste sábado, a maior exposição sobre a história dos videogames do Brasil estará pela primeira vez em São José dos Campos. É o Museu do Videogame Itinerante, uma exposição totalmente gratuita e aberta ao público que resgata mais de 50 anos de história dos videogames pelo mundo e que permite aos visitantes conhecerem e jogarem os maiores clássicos de todos os tempos. O evento ocorre de 13 a 28 de abril, das 15h às 21h (seg a sáb) e das 14h às 20h (dom), na praça de eventos do CenterVale Shopping.

Criado em 2011 pelo jornalista Cleidson Lima, o evento exclusivo é considerado pelo Ministério da Cultura como o museu mais criativo do país, e de acordo com o Ibram (Instituto Brasileiro de Museus), atualmente é a exposição mais visitada por 5 milhões de pessoas ao ano. O museu já rodou 19 estados, e foi representante do Brasil em Paris no ano de 2016, e em 2019, fez parte da London Games Festival, o maior evento de games da Inglaterra.

O acervo reúne cerca de 400 consoles que continuam fascinando gerações até hoje. Com elementos gráficos antigos e atuais, os apaixonados por jogos digitais poderão fazer uma viagem no tempo e conhecer a história do primeiro videogame fabricado no mundo, o Magnavox Odyssey, de 1972; seguido do Atari Pong (primeiro console doméstico da Atari), de 1976; Fairchild Channel F, de 1976 (primeiro console a usar cartuchos de jogos); entre outros.

Um dos diferenciais do Museu do Videogame Itinerante é que, além de conhecer consoles e jogos raros, os visitantes também podem jogar em alguns videogames que fizeram história, tais como o Telejogo Philco-Ford, Atari 2600 , Odyssey, Nintendinho 8 bits, Master System, Mega Drive, Sega CD, Super Nintendo, Neo Geo, Panasonic 3DO, Turbografx, Nintendo 64, Game Cube, Sega Dreamcast, Xbox, Playstation 1, PlayStation 2, entre outros.

Além das ilhas de antigos, o Museu do Videogame Itinerante também tem espaço para as novas gerações de consoles. Os visitantes poderão conhecer e jogar lançamentos do PlayStation 5 e Microsoft Xbox Series. Além disso, é possível também pilotar supermáquinas em cockpits que trazem gráficos como se estivesse em uma pista real.

Outra área de destaque será a do PlayStation VR 2, tecnologia de realidade virtual lançada pela PlayStation no mundo que permite uma imersão ainda mais impressionante.

Torneios de videogames

Ao todo serão 15 competições de jogos antigos e atuais, que acontecerão de 13 a 27 de abril. Durante a semana, a maioria deve começar às 19h30, e aos fins de semana, às 16h. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas 1 hora antes no balcão de atendimento do museu ou pelo aplicativo do shopping, na aba Clube Desconteria. O cupom não garante a inscrição e nem a vaga na competição, mas é obrigatório para validação da inscrição presencial, limitada ao número de vagas disponíveis.

Seletivas de Just Dance Legends

A competição de Just Dance Legends é uma das mais divertidas do evento. As seletivas acontecerão de 13 a 26 de abril. Os competidores podem dançar todos os dias e ir atualizando suas pontuações. Para participar, cada jogador deve fazer sua inscrição no evento e avisar ao promotor do palco que sua dança faz parte da competição. Os jogadores com as 10 maiores pontuações farão a grande final no dia 27 de abril (penúltimo dia de evento), às 19h. O regulamento completo estará à disposição no palco.

Concurso de Cosplay

Outra grande atração da exposição é o concurso de Cosplay, que acontecerá no dia 28 de abril, às 17 horas, na praça de eventos do CenterVale Shopping. As inscrições deverão ser feitas no link que estará disponível na bio do Instagram @museudovideogameoficial. Todos os participantes do concurso precisarão confirmar suas inscrições dentro do Museu do Videogame Itinerante, no dia do desfile, 2 horas antes do desfile.

Museu Videogame Itinerante

Datas: de 13 a 28 de abril

Horário: das 15h às 21h

Local: Praça de Eventos CenterVale Shopping

Endereço: Endereço: Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz – São José dos Campos/SP

Entrada gratuita

CenterVale Shopping

Inaugurado em 28 de maio de 1987, em São José dos Campos, é um dos shoppings mais tradicionais do Vale do Paraíba, sendo o primeiro grande centro comercial da região que alia tradição e vanguarda, inovando cada vez mais o seu conceito de moda, entretenimento e serviços. Com mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m², o CenterVale recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e movimenta mais de R$600 milhões em vendas anuais. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.

Imagem de Andrzej Rembowski por Pixabay