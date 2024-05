Benefícios da gamificação nas empresas

Engajamento e otimização na produtividade são dois dos vários benefícios da gamificação observados nas empresas que adotam essa metodologia. Através dessa estratégia e com tais benefícios, é possível aumentar as probabilidades dos trabalhos serem feitos com maior qualidade.

Entretanto, alguns cuidados precisam ser tomados quando se vai aplicar a gamificação para empresas, principalmente se tratando da escolha das tecnologias que serão utilizadas para implantação da estratégia. A partir desse ponto, você pode potencializar as chances da companhia colher bons resultados com a gamificação.

O que é gamificação e como ela pode ser aplicada nas empresas?

A gamificação se trata da inclusão de elementos encontrados em jogos para as atividades da empresa. Dessa forma, é possível aplicar a estratégia para incentivar os profissionais a desenvolverem os trabalhos com mais qualidade por meio de práticas lúdicas que auxiliem no engajamento.

Aplicar a gamificação em ambientes empresariais exige conhecer tanto as características dos colaboradores presentes na companhia como também compreender os objetivos do negócio naquele momento. Assim, será possível incentivar o desenvolvimento das habilidades desejadas através das práticas gamificadas e melhorar o cumprimento das demandas do empreendimento.

Benefícios da gamificação para o engajamento e a motivação dos colaboradores

Melhorar a motivação e auxiliar na qualidade dos trabalhos são outros dos benefícios da gamificação constantemente observados pelos negócios que aplicam a metodologia. Com todos os elementos lúdicos presentes na estratégia, a empresa pode proporcionar aos colaboradores uma maior bagagem de conhecimentos e manter o ânimo deles em um bom nível para satisfazer as demandas.

O incentivo ao desenvolvimento do pensamento criativo e mais independente também são destaques de negócios que utilizam a gamificação. Através disso, os profissionais apresentam uma maior tendência a conseguir resolver problemas difíceis com a manutenção da qualidade esperada.

Como a gamificação pode melhorar o treinamento e desenvolvimento nas empresas

O maior envolvimento dos colaboradores é o motivo principal da melhora dos treinamentos com a inclusão da gamificação no empreendimento. Além da equipe, apresentar maior tendência a mostrar interesse no conteúdo abordado, a absorção desses saberes permite um desenvolvimento muito relevante da atuação nos setores em que cada participante se encontra.

Isso acontece, pois os funcionários terão acesso a um ambiente apropriado para absorver os conhecimentos necessários para a atuação no negócio. Consequentemente, os treinamentos tendem a ser mais proveitosos devido à criação de habilidades importantes nos profissionais.

Exemplos de programas de gamificação para diferentes áreas da empresa

Os programas de gamificação podem ser guiados para criar habilidades novas, incentivar comportamentos ou reforçar conceitos importantes na atuação. Um exemplo de programas que incluem práticas gamificadas são os que os supermercados Extra e Pão de Açúcar realizam, ao criar um sistema que permite o acúmulo de selos obtidos em compras de produtos nas duas empresas.

Esses itens, por sua vez, podem ser trocados em certa quantidade para fornecer brindes aos consumidores, usando assim a ideia de sistema de recompensas proposta pela gamificação. Também temos a criação do jogo “Qualidade de Linguagem” feito na Microsoft para auxiliar seus colaboradores a entenderem traduções de diferentes línguas e, dessa forma, vencer as barreiras comunicativas impostas de maneira lúdica com a gamificação.

Ferramentas e recursos para aplicar a gamificação no ambiente de trabalho

Os quizzes são ferramentas bastante conhecidas por conseguir testar o conhecimento dos colaboradores de maneira descontraída e eficaz. Além deles, você pode optar por gincanas e escolher cuidadosamente as recompensas que serão fornecidas aos participantes que se destacarem para mantê-los motivados a continuar o crescimento do grau de profissionalismo.

Para uma aplicação mais precisa da gamificação no ambiente de trabalho, você pode contar com a plataforma da Gamefic. Ela fornece o suporte necessário tanto para o gestor que deseja medir o grau de eficácia das práticas como também ao participante que poderá realizar suas atividades de uma maneira interativa e instigante.

Gamificação na área de Recursos Humanos: Atraindo e retendo talentos

A gamificação para a área de Recursos Humanos (RH) pode transformar toda a maneira com a qual os profissionais desse setor realizam as suas tarefas. Desse modo, pode haver um aumento de qualidade muito importante para o desempenho de atividades e, através disso, melhorar toda a qualidade com a qual a empresa se porta nas outras áreas.

Além disso, a presença de elementos lúdicos auxilia bastante na melhora da convivência entre os profissionais e crescimento de carreira deles de maneira mais sólida. Assim, permite-se aumentar ainda mais a taxa de retenção de talentos formados na empresa e melhorar a atração de novos funcionários capacitados.

Logo, percebe-se como a gamificação para empresas traz bastante benefícios interessantes para as companhias que desejam melhorar as probabilidades de seus funcionários aprimorarem suas atuações. Por ser uma grande tendência, contar com um bom serviço para aplicar a metodologia, como a plataforma da Gamefic, é uma excelente escolha para potencializar a coleta de resultados promissores ao seu empreendimento!

