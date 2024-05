B&B HOTEL Copacabana Forte comemora cinco anos com mais de 240 mil hóspedes recebidos

O B&B HOTEL Copacabana Forte está em festa! O primeiro hotel da rede francesa B&B HOTELS na cidade maravilhosa completa cinco anos de operação nesta quarta-feira (1). Desde a inauguração, o hotel se tornou um ponto de referência para os viajantes que buscam conforto e qualidade em sua estadia. Afinal, a unidade fica a apenas um quarteirão da praia mais famosa do mundo.

B&B HOTEL Copacabana Forte

O hotel, que conta com 168 quartos, já recebeu mais de 240 mil visitantes. O aniversário foi comemorado com bolo e espumante para todos os hóspedes. “É gratificante celebrar cinco anos de excelência em hospitalidade aqui no B&B HOTEL Copacabana Forte. Estamos ansiosos para continuar proporcionando experiências inesquecíveis aos nossos hóspedes por muito tempo ainda”, celebra Vera Reis, gerente geral da unidade.

Posicionado na categoria value-for-money, o hotel oferece uma hospedagem inteligente, com um café da manhã completo e ótima experiência de sono e banho. Ao longo dos anos, ficou conhecido por ser opção para quem pratica esportes, por conta do seu fácil acesso a uma variedade de atividades esportivas, como corrida, caminhada, ciclismo e esportes aquáticos.

Além de bem localizado, o B&B HOTEL também conta com uma área de coworking com internet gratuita para os hóspedes, tornando-se o local ideal para quem trabalha de forma remota.

B&B HOTELS Brasil

A B&B HOTELS Brasil faz parte de um dos maiores grupos hoteleiros do mundo, com quase 800 hotéis espalhados por 15 países da Europa, Brasil e Estados Unidos. No país desde 2017, a rede tem hoje sete unidades: quatro na cidade do Rio de Janeiro (RJ), uma em São Paulo (SP), uma em São José dos Campos (SP) e uma em Uberlândia (MG).

Posicionada na categoria value-for-money, a B&B HOTELS Brasil oferece uma hospedagem inteligente e descomplicada, sempre com foco em inovação e qualidade. Todas as acomodações são modernas e confortáveis, contam com espaço flexível de trabalho, uma boa cama e um bom chuveiro. Isso além de oferecer um café da manhã variado com produtos locais e opções saudáveis.

A rede no país é comandada por Flávia Lorenzetti, que ocupa o cargo de CEO desde setembro de 2022, e tem como missão ampliar o portfólio no Brasil e o protagonismo do grupo no mercado hoteleiro.

Mais informações: http://bbhotels.com.br/