Parque de Inovação Tecnológica de São José sedia “2ª Conexão Smart Solutions”

Inovação, tecnologia e sustentabilidade: Congresso debate o tema gestão de projetos para a economia com a participação de líderes, especialistas renomados e autoridades; com inscrições antecipadas, evento deve reunir cerca de 800 pessoas.

Sucesso no ano passado, o Conexão Smart Solutions retorna ao Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (PIT), no dia 2 de abril, das 8h às 18h, com uma segunda edição focada em um dos principais temas da atualidade: “A importância da gestão de projetos para a economia”. O congresso, que deve reunir cerca de 800 participantes, visa impulsionar soluções inteligentes para os setores público e privado. Inscrições antecipadas pelo site (www.conexaosmartsolutions.com.br).

Trata-se de um dos mais importantes eventos de conexão empresarial do ano com a participação de renomados especialistas, líderes e autoridades da RM Vale (Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Note) e do país. “Sem dúvidas, o Smart Solutions é novamente uma excelente oportunidade para quem deseja estar na vanguarda da inovação tecnológica”, afirma o coordenador do evento, Diego de Carvalho, que é vice-presidente da Nürnberg Messe Brasil.

Carvalho ressalta a importância de um evento focado no Escritório de Gerenciamento de Projetos (PMO) para o setor privado e de gestão pública: “Com certeza um evento que proporcionará insights para melhorar a eficiência, alinhar projetos a objetivos estratégicos e promover transparência e responsabilidade. Além disso, estimular a troca de melhores práticas, minimizar riscos, incentivar a colaboração, desenvolver profissionais e fomentar a inovação.”

“2ª Conexão Smart Solutions”

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO – A recepção do Conexão Smart Solutions acontece a partir das 8h, seguida da abertura oficial. Presença confirmada do vice-governador de São Paulo, Felicio Ramuth.

A partir das 9h, serão debatidos temas como a importância da gestão de projetos para a economia; certificação IPMA-Delta (Case Furnas); PMO como agente de mudança no setor público; como escolher metodologias e ferramentas de software; gestão de projetos públicos; e tendências, futuro e melhores práticas para escritórios de projetos (Wokshop).

SPEAKERS – O evento conta com a participação especial do engenheiro Mário Trentim, fundador e CEO da ModernPMO. Mestre pelo ITA e doutorando em Engenharia da Computação, tornou-se referência em Gestão de Projetos ao longo de duas décadas de carreira – inclusive, com livros sobre o tema.

Saiba quem são algumas das lideranças que irão participar das palestras: Adriana Cruz (SEFAZ RS), Margareth Carneiro (CIESP SJC), Raphael Albergarias (IPMA Brasil), Fabiano Porto (Instituto Regeneração Global), Pedro Yoshito Notitomi (CTI Renato Archer), Alexandra Gioso (CIESP SJC), Ernani Francisco (SENAI), Marco Marcelino (Serinews Intelligence Service) e Jeferson Cheriegate (PIT SJC). Moderador: Diego de Carvalho (Nürnberg Messe Brasil) e Mário Trentim (ModernPMO).

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL – O evento irá garantir gratuitamente a Certificação Internacional Project DPro, fornecida pela PM4NGOS – organização internacional que promove boas práticas em gestão de programas e projetos no setor de desenvolvimento–, para os participantes que realizarem os workshops e se matricularem no exame/prova até 5 de abril. Os pré-requisitos para participação e manual para estudo podem ser consultados pelo site https://pm4ngos.org/.

Vale ressaltar que, após o evento, todos os participantes receberão o Certificado de Participação ModernPMO— válido como comprovação de treinamento e desenvolvimento para profissionais dos setores público e privado.

A segunda edição do Conexão Smart Solucions é uma iniciativa conjunta da Nürnberg Messe Brasil, Jovem Pan FM São José dos Campos e Modern PMO, contando com o patrocínio da Gecko Marketing, NIP BR e Digicon. Além disso, conta com o apoio essencial do Sebrae SP, Senai, Ciesp, Sinhores, Projeto Controls Expo, IPMA Brasil, Parque de Inovação Tecnológica SJC e das Prefeituras de São José dos Campos, Taubaté, Jacareí, Pindamonhangaba e Caraguatatuba.

INFORMAÇÕES E INGRESSOS – Mais informações sobre o evento, como programação e venda de ingressos, podem ser obtidas pelo site www.conexaosmartsolutions.com.br.

Conexão Smart Solucions

Data: 2 de abril/ 2024

Horário: das 8h00 às 18h

Local: Parque de Inovação Tecnológica de São José dos Campos (Estrada Dr. Altino Bondensan, número 500, Eugênio de Melo)

Ingressos e informações pelo site: www.conexaosmartsolutions.com.br ou @conexaosamartsolutions (Insta)