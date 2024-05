São José e Inter de Limeira ficaram no empate sem gols

Na tarde deste sábado(18/05) no estádio Martins Pereira em São José dos Campos, São José EC e Inter de Limeira ficaram no empate sem gols. O time limeirense, que havia vencido as três partidas até aqui, manteve a liderança do Grupo A7, agora com dez pontos. Já os donos da casa aparecem na parte debaixo da tabela com três pontos, ainda sem vencer na competição.

Já no estádio Bruno José Daniel, no ABC Paulista, Santo André e Água Santa marcaram no primeiro tempo e empataram pelo placar de 1 a 1. Alexiel abriu o placar para os donos da casa, mas minutos depois Jeam deixou tudo igual.

Com o resultado, o Água Santa segue dentro do G4, agora com sete pontos ganhos. Em quatro jogos são duas vitórias, uma derrota e um empate, mas chegou ao segundo jogo sem um resultado positivo. Já o Santo André ainda não venceu na Série D e aparece em quinto com três.