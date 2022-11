Como ter mais segurança na empresa com extintores

Quando se pensa nas responsabilidades associadas a tomar conta de um negócio, é fácil pensar apenas na questão econômica, como o percentual de vendas a ser alcançado, no entanto existem outras áreas a serem vistas, como a garantia de segurança da empresa.

Essa obrigação específica acaba por envolver os mais diversos tópicos, sendo necessário estabelecer um ambiente seguro tanto para os seus clientes como para os seus funcionários, evitando assim a ocorrência de acidentes que poderiam ser evitados.

Não à toa é comum na área de construção vermos uma tradicional placa informando a quantidade de dias sem ocorrer nenhum incidente. Caso essa obra seja concluída sem nenhum tipo de problema, aí sim é possível chamar ela de uma ação de sucesso.

E para que essa proteção seja garantida ao meio profissional, é essencial ter atenção para uma série de ferramentas, estudando tanto a qualidade como outras adequações ao procurar pela locação de guindaste preço para obter um bom uso do equipamento.

A área industrial como um todo é a que mais deve ter atenção a essas práticas de segurança, levando em conta a quantidade de máquinas pesadas que passam a fazer parte do cotidiano dos funcionários, realizando tarefas que os seres humanos não conseguiriam.

Mas não é somente nesse setor que se deve ter uma certa preocupação, afinal até mesmo a cozinha de um restaurante pode acabar se tornando o cenário de um perigoso acidente, pois o que não falta lá são objetos quentes, pontiagudos, afiados e elétricos.

Diante disso, da mesma forma em que esses estabelecimentos podem recorrer a um túnel de congelamento contínuo para garantir a qualidade dos alimentos que encomendam, também é preciso tomar cuidado em relação a outros itens a serem usados na cozinha.

E quanto menor for o índice de acidentes em uma empresa, menores poderão ser os seus impactos financeiros, principalmente se levarmos em conta como alguma atividade inesperada pode ser capaz até mesmo de parar toda a produção de uma fábrica.

A ocorrência de um acidente também pode prejudicar o nome de uma empresa, fazendo com que o público opte por fazer negócios com outros concorrentes, principalmente com aqueles que se comprometem a garantir a segurança em suas ações como um todo.

Todo esse cenário apresentado destaca a importância que o meio profissional deve dar para as práticas de segurança, independentemente de qual seja o seu segmento, pois para todas as áreas existem itens comuns de proteção a serem usados, como é o caso dos extintores.

O valor de investir na segurança interna

A utilização de câmeras, alarmes, além de outros equipamentos a fazerem parte de um sistema de segurança vem se mostrando cada vez mais requisitada diante de uma preocupação existente sobre como o ambiente externo pode afetar um negócio.

Por outro lado, é adequado também manter essa mesma atenção para o que ocorre no seu campo interno, sendo preciso adotar as melhores práticas existentes de segurança, de forma a evitar a ocorrência de acidentes que podem levar a grandes impactos.

E tudo começa com a proteção dos próprios funcionários, sendo importante que eles se sintam seguros ao realizarem suas tarefas, sem que a possibilidade de um incidente possa impedir não só de trabalhar, mas também de darem continuidade a sua vida.

De maneira simples e prática, a verdade é que ninguém consegue se concentrar em suas funções quando vive com medo de que o seu local de trabalho pegue fogo como resultados dos frequentes curtos circuitos que podem ser vistos ocorrerem nesse lugar.

Por mais que pareça um exemplo drástico, essa é a realidade de muitos negócios que não olham para suas instalações com o mesmo valor que dão para as suas entregas, recorrendo ao serviço de consultoria aduaneira para cuidar do seu sistema de transporte.

Como resposta a esse tipo de prática é necessário que uma empresa adote uma série de atitudes que possam de fato interferir positivamente na segurança dos seus negócios, o que inclui a compra de materiais de seguranças, como extintores, luvas, entre outros itens.

Além disso, a oferta de cursos preparatórios é uma atitude que deveria ser mais considerada no meio industrial, pois de nada adianta contar com o melhor maquinário possível se a sua equipe de colaboradores não sabe como lidar com tais equipamentos.

E quanto menor for o nível de acidente em uma empresa, menores serão seus gastos, tendo que resolver problemas associados a isso, sobrando capital para a companhia investir em si mesmo e na sua segurança, optando por uma moderna carreta porta container.

Quando se fala sobre essas práticas de segurança a serem tomadas, existe um objeto em particular que precisa ser visto com atenção, que é o extintor. Esse material usado pelos bombeiros não é exigido pelos órgãos de segurança à toa, é importante dizer.

O uso de tal equipamento pode não só diminuir o fogo em um acidente, como pode até mesmo evitar tal incêndio caso ele seja identificado ainda cedo, tendo tal aparelho à disposição dos funcionários que saibam como usá-lo corretamente.

Essa inclusive é a razão pela qual diversos sistemas de segurança são exigidos às empresas, tendo elas a responsabilidade de garantir a melhor proteção possível para todos que atuem dentro do seu negócio ou até mesmo nas proximidades.

E para que tal segurança seja garantida, de fato é importante seguir uma série de etapas de proteção, o que inclui o posicionamento e utilização correta dos extintores de incêndio a serem adquiridos por uma companhia.

Formas de garantir a segurança de uma empresa

Por maior que seja a importância dos extintores, não basta somente encomendar esses equipamentos, é preciso seguir uma série de estratégias que garantam a utilização correta desse tipo de instrumento sempre que ele possa se mostrar necessário.

Algo que pode ser conseguido ao seguir as etapas a seguir:

Diagnóstico de segurança

Antes de comprar uma janela esquadria de alumínio para ser aplicada em sua nova casa, é preciso estudar a área onde essa janela será posicionada, o que envolve analisar as medidas do espaço disponível, para assim encomendar um produto de tamanho adequado.

O sistema de análise citado também é válido para a compra de um extintor, com o primeiro passo a ser dado seja a realização de um diagnóstico sobre a empresa ou fábrica, compreendendo melhor quais devem ser as medidas de segurança a serem tomadas.

Em relação a isso, é importante estar atento também ao seguimento dessa companhia, pois pode existir um modelo específico de extintor a ser comprado, considerando um incêndio de origem química em um causado na cozinha devem ser tratados de maneiras diferentes.

Atenção a espaços em perigo

Dentro desse diagnóstico, é importante olhar com atenção para áreas que apresentam a maior probabilidade de ocorrer um incêndio ou qualquer tipo de acidente. Ou seja, áreas que precisam mais da proximidade de um extintor caso o pior aconteça.

Em relação específica ao fogo, é possível destacar alguns espaços, como:

Laboratórios;

Cozinhas;

Caldeiras;

Depósitos.

Sobre os depósitos em específico, é importante citar os impactos que a falta de manutenção nesse local podem causar, sendo indicado pesquisar por uma empilhadeira a gás preço para movimentar com segurança seus itens, evitando um armazenamento inadequado.

Manutenção constante

Para evitar um acidente, tal como uma pane elétrica, capaz de iniciar um incêndio em seu estoque, é importante realizar de forma periódica uma manutenção em todos os seus equipamentos, o que pode englobar a situação do seu sistema de fios.

Junto disso é importante verificar a validade dos extintores comprados, impedindo com que o acesso a eles não esteja disponível justamente quando eles forem necessários. O uso de um alicate crimpador para cuidar dos fios soltos deve ser incluído em sua manutenção.

Saídas livres

Uma manutenção constante é capaz de evitar muitos acidentes, no entanto sempre existe a possibilidade do inesperado acontecer, sendo importante ter um plano de contenção para esses casos, o que inclui a liberação das portas para que o público possa sair.

Além desse acesso prático à saída, é importante cuidar da aplicação e manutenção de suas saídas de emergências, que serão usadas justamente no caso de ocorrência de um incêndio, vazamento de gás ou outro problema que exija a liberação do local.

Extintores de qualidade

O último passo envolve justamente a qualidade dos extintores a serem comprados, sendo importante adquirir somente itens de segurança, de forma a evitar com que uma economia simples possa resultar em um prejuízo futuro, causado pela falha desse item de segurança.

A partir da aplicação dessas práticas de segurança é possível garantir com que uma empresa de frete de cargas, assim como qualquer outro tipo de negócio, consiga garantir a proteção do seu espaço, seu estoque e principalmente da sua equipe.

