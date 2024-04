Raiz Latina Encanta o Mercado e Convidados com a Nova Linha Premium On e OFF

No evento também foram anunciados o perfume para cabelos e o concurso de coloração Honey Color que chega na sua segunda edição com inscrições abertas para maio

A empresária e CEO da Raiz Latina, Telma dos Santos, recebeu 250 convidados na noite de lançamento dos produtos capilares On e Off. Estiveram presentes ao evento cabeleireiros profissionais, gestores, autoridades municipais e convidados, no último dia 22 de abril, em São José dos Campos, no interior paulista.

Entre os convidados de renome regional, nacional e internacional do mercado da beleza capilar, moda e estética, como exemplo, podemos citar os nomes: Bete Omori, presidente da Haute Coiffeur Francesias no Brasil com Marcos Freitas; o consultor de moda Reginaldo Fonseca, Maria Sandim, responsável pela ONG Casa Rosa e pela maior feira de beleza do interior paulista, a Expobeleza, entre outras personalidades.

O lançamento da noite foi dos produtos OFF (Elixir de Carvão) e ON (Reposição Lipídica), ambos para serem usados no pré ou pós – química. São da Linha Premium da Raiz Latina e foram desenvolvidos para a recuperação dos cabelos após processos de descoloração e alisamento. Enriquecidos com ativos sustentáveis e tecnológicos que cuidarão dos fios e entregarão proteção, maciez e resistência.

Durante o evento os convidados puderam experimentar os produtos no lavatório do salão do centro técnico, saindo de lá com os cabelos maravilhosos.

“Achei maravilhoso, meu cabelo ficou super macio logo após a aplicação do produto ON”, comentou a jornalista e advogada Thais Furini.

Telma do Santos também anunciou no evento um lançamento surpresa, que será lançado no mercado em breve, que é o perfume para cabelos em duas opções de cheiros.

Outro anúncio foi que a partir de maio, abrem as inscrições para os cabeleireiros profissionais participarem da 2ª edição do Concurso de Coloração – Honey Color, para abusarem da criatividade.

A noite também foi de demonstração dos perfumes da marca Gettes, lançados pela empresária e filha de Telma dos Santos, Paola Pocardich.

Sem Fronteiras

Um dos mercados que mais cresce no Brasil e no mundo é o da beleza. O Brasil é o quarto maior mercado desse setor no mundo. Ficando atrás somente dos Estados Unidos, China e Japão, grandes consumidores que lideram o ranking. Diante disto, Telma dos Santos irá palestrar no mês de maio para empresários brasileiros que estão em Osaka, no Japão, durante o evento Samurai do Empreendedorismo.

Telma dos Santos também está em processo de exportação dos seus produtos e lançamentos, iniciando a comercialização em salões profissionais de Portugal.

Raiz Latina

“A empresa Raiz Latina sempre trabalha para desenvolver produtos de qualidade e eficazes. Antes da pandemia construímos nossa indústria, com sede em São José dos Campos. No último ano, criamos a Linha Premium RL focando tanto o mercado nacional quanto o internacional e estamos dando os primeiros passos para ganharmos o mundo”, declarou a CEO da Raiz Latina.

Empresária e CEO da Raiz Latina, Telma dos Santos