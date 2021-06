Embraer e VisionSafe oferecem novo sistema de segurança para os jatos executivos Praetor

A Embraer e a VisionSafe Corporation anunciaram hoje que o Sistema Emergencial de Garantia de Visão (Emergency Vision Assurance System, EVAS, na sigla em inglês), da VisionSafe, está agora disponível para os jatos executivos Praetor 500 e Praetor 600. O novo recurso será disponibilizado por meio de uma certificação de tipo suplementar (STC), emitida pela VisionSafe Corporation.



O sistema EVAS fornece um espaço livre de ar através do qual o piloto pode ver os instrumentos de voo e pelo para-brisa dianteiro para pousar o avião em caso de fumaça no cockpit. Além do Praetor, os jatos executivos Legacy 450 e Legacy 500 também podem ser atualizados com o sistema. Em 2020, uma certificação semelhante foi emitida pela VisionSafe para os jatos executivos Legacy 600, Legacy 650 e Lineage 1000. O EVAS também está disponível como equipamento avulso para os jatos Phenom 100 e o Phenom 300.



“Esse recurso vai aprimorar a segurança dos jatos executivos Praetor, da Embraer”, disse Marsha Woelber, Diretora Global de Suporte ao Cliente de Aviação Executiva e Pós-Venda, Embraer Serviços & Suporte. “Isso reflete a contínua melhoria que a Embraer traz para o seu bem-sucedido portfólio de jatos executivos”.



“O compromisso contínuo da Embraer pela segurança é reafirmado com o anúncio dessa parceria com a VisionSafe. Ter o EVAS disponível como uma certificação suplementar na aeronave Praetor da Embraer é um marco para a aviação executiva”, disse Chris Skurat, Diretor de Vendas para Aviação Executiva da VisionSafe. “Estamos muito animados ao anunciar que o EVAS está agora disponível para todas as aeronaves executivas da Embraer, oferecendo aos clientes a opção de adicioná-la aos seus jatos como atualização de pós-venda”.



Como empresa global com mais de 50 anos no setor aeroespacial, a Embraer oferece a melhor experiência em aviação executiva por meio de produtos que apresentam tecnologia, desempenho e conforto inovadores. O atual portfólio é composto pelo Phenom 100EV, que oferece a experiência da aviação executiva na forma mais pura; o Phenom 300E, jato leve mais vendido dos últimos nove anos consecutivos; o Praetor 500 e o Praetor 600, que com o melhor alcance de suas categorias, são os jatos executivos de médio e super-médio porte mais disruptivos e tecnologicamente avançados, capazes, respectivamente, de cruzar continentes e oceanos.

VisionSafe Corporation

A VisionSafe Corporation é a inventora, fabricante e distribuidora do Sistema Emergencial de Garantia de Visão (Emergency Vision Assurance System, EVAS, na sigla em inglês). O EVAS é o único sistema de deslocamento de fumaça na cabine de pilotagem certificado pela Federal Aviation Administration (FAA), autoridade de aviação civil dos Estados Unidos, disponível na indústria de aviação. O EVAS fornece um espaço livre de ar através do qual o piloto pode ver os instrumentos de voo e pelo para-brisa dianteiro para pousar o avião em caso de fumaça no cockpit. Com mais de 8.000 unidades EVAS instaladas em todo o mundo, a VisionSafe tem orgulho de fazer da segurança uma prioridade na indústria de aviação.

Jatos Praetor

O Praetor 500 e o Praetor 600, ambos tendo sido homologados pela ANAC, EASA e FAA menos de um ano depois de terem sido anunciados na NBAA-BACE 2018, são os jatos executivos tecnologicamente mais avançados de suas categorias. O Praetor 500 ultrapassou as metas de certificação, obtendo um alcance intercontinental de 3.340 milhas náuticas (6.186 km) com quatro passageiros e reservas NBAA IFR. O Praetor 500 é o jato médio mais veloz e de maior alcance, capaz de voos sem paradas entre o extremo sudeste e extremo noroeste da América do Norte, a exemplo de Miami a Seattle ou de Los Angeles a Nova York. O seu irmão, o Praetor 600, é o jato supermédio de maior alcance do mundo, capaz de voos sem paradas entre Paris e Nova York ou de São Paulo a Miami. Com quatro passageiros a bordo e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 tem alcance intercontinental de 4.018 milhas náuticas (7.441 km).

O Embraer DNA Design de interior eloquentemente explora cada dimensão da cabine de passageiros dos jatos Praetor, que têm altura de 1,83m, piso plano, granito e manutenção do lavabo a vácuo, na mesma aeronave. Os recursos exclusivos da Embraer, como a tecnologia de redução de turbulência e a mais baixa altitude de cabine com 5.800 pés (1.768 m), numa cabine muito silenciosa, têm elevado os padrões de experiência do cliente em ambas as categorias de jatos médios e supermédios. O maior compartimento de bagagem nas duas categorias é complementado por um generoso armário dentro de um lavabo traseiro privativo completo.

A tecnologia avançada na cabine de passageiros é outra característica do Embraer DNA Design, começando pelo Upper Tech Panel, um painel que exibe informação de voo e oferece controle da cabine, exclusivo na indústria, também disponível em celulares e dispositivos portáteis, por meio da tecnologia Honeywell Ovation Select. Conectividade de alta capacidade e de alta velocidade para todos a bordo estão disponíveis por meio de banda Ka da Viasat, com velocidades típicas de 20 Mbps e capacidade para streaming de vídeo, outro recurso exclusivo em jatos médios na indústria.

