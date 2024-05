Conheça 4 estratégias de SEO para ranquear no Google SGE

Nova maneira do buscador apresentar resultados exige adaptação das estratégias de otimização.

A Experiência Generativa de Pesquisa (SGE) do Google é uma nova maneira do buscador apresentar resultados utilizando Inteligência Artificial (IA). Segundo a empresa, o intuito é gerar respostas mais informativas, completas e personalizadas. Dessa forma, os profissionais de SEO devem estar atentos, já que a dinâmica afeta as práticas de otimização, podendo reduzir a visibilidade orgânica e alterar métricas, como tráfego e conversões. Para que os conteúdos continuem sendo bem classificados, é necessário adaptar as estratégias.

O Google Labs ainda tem feito testes com a SGE para melhorar a experiência do usuário. Na prática, o recurso usa técnicas avançadas de processamento de linguagem natural (PLN) e machine learning para interpretar a intenção de consulta das pessoas e fornecer respostas que sejam mais relevantes.

Neste novo cenário, o trabalho de uma agência de SEO no Brasil pode ajudar marcas e empresas a se posicionarem melhor nos resultados de busca, a partir de estratégias adaptadas às mudanças, e construírem uma presença on-line mais sólida.

A resposta da SGE aparece na parte superior dos resultados de pesquisa, antes dos resultados de busca orgânica e, por vezes, até mesmo antes dos conteúdos patrocinados. Dessa maneira, o conteúdo SGE passa a ter o máximo de visibilidade, podendo ser necessário rolar a tela até a metade dos resultados de busca para visualizar a primeira classificação orgânica.

Trazendo visões gerais e detalhadas dos tópicos na página de resultados do mecanismo de pesquisa (SERP), o programa reduz a necessidade de clicar em diferentes páginas da web para encontrar uma resposta. Para isso, a SGE fornece uma vasta possibilidade de informações, incluindo imagens, links e outras formas intuitivas para aprofundar a experiência de quem busca uma resposta.

Esta passa a ser uma forma de fornecer meios e incentivar os usuários a permanecerem mais tempo. Assim, o novo design da página de respostas está alinhado à evolução do Google de um mecanismo de pesquisa para uma plataforma de mecanismo de respostas.

De acordo com o Search Engine Journal, a melhor forma de resistir às perdas de tráfego e continuar ranqueando nas primeiras classificações é focar nos fatores de Experiência, Especialização, Autoridade e Confiabilidade (EEAT) e no conteúdo de qualidade. Além disso, são recomendadas outras estratégias, como avaliar o risco da SGE para um site específico, aprimorar o conteúdo com recursos multimídia e adotar dados estruturados.

1. Avalie como a SGE pode afetar o seu tráfego

Para avaliar como a SGE pode afetar os esforços das técnicas de otimização para mecanismos de busca, os profissionais da área devem pesquisar na própria Search Generative Experience e no Google Search Console – plataforma de SEO gratuita – fatores como classificação de pesquisa, rastreamento, indexação, experiência de página e backlinks Google.

Além disso, é possível recorrer ao Google Analytics 4, que é uma atualização do Universal Analytics para rastreamento a partir de dados unificados da Web, eventos, aplicativos, conformidade com as leis de privacidade, entre outras ações.

Para concluir a análise do impacto no SEO, profissionais da área criaram modelos específicos. A consultora internacional de SEO Aleyda Solís, elaborou uma planilha de avaliação de riscos para facilitar a identificação de possíveis ameaças.

O modelo leva em conta três tipos de snapshots da SGE, conhecidos como instantâneos, ou seja, respostas experimentais para a pesquisa de um usuário a partir de IA. São eles: duplicativos, complementares ou resumidos e aceleradores. O nível de satisfação e realização do usuário em sua jornada também é considerado.

Depois de avaliar qual é o risco para o tráfego orgânico, é possível ter uma visão mais clara sobre onde concentrar esforços de SEO. Os profissionais de marketing podem redefinir como o desempenho das otimizações será avaliado, recalcular perdas de tráfego e atualizar os indicadores-chave de desempenho do negócio (KPIs), por exemplo.

2. Aposte nas aprimorações de EEAT

De acordo com o Google, a SGE é baseada nos principais sistemas de classificação e de qualidade da pesquisa do buscador, o que inclui o conteúdo útil. Dessa forma, enfatiza a importância de experiência, especialização, autoridade e confiança (EEAT).

Para se ter ideia, de acordo com o estudo GEO: Generative Engine Optimization, feito por pesquisadores da Princeton University, do Georgia Institute of Technology, do Allen Institute for AI e do Institute of Technology Delhi, ajustes autoritativos no conteúdo, ou seja, mudanças ou edições oficialmente válidas ou reconhecidas por uma autoridade no assunto podem melhorar 89% as classificações de um conteúdo.

Já os ajustes de confiança melhoraram em até 134% as classificações. Nesse sentido, é importante citar fontes ao trabalhar conteúdos, incluir estatísticas de referências confiáveis e usar linguagem que transmita autoridade.

3. Melhore o conteúdo com recursos multimídia

Como o Google usa modelos multimodais na SGE, o que significa que o mecanismo compreende imagens, vídeos e voz, além de texto, é importante adotar uma abordagem de marketing multicanal e criar materiais personalizados.

Para acompanhar os avanços impulsionados pela IA, os especialistas indicam a necessidade de avaliar a jornada do cliente de forma holística, reconhecer os pontos de contato nas diferentes plataformas e estabelecer uma colaboração entre esses canais.

As imagens que aparecem nos resultados da busca orgânica podem levar os usuários a visitarem um site. Além disso, as estratégias multimídia também podem aparecer na pesquisa do Google Video ou do Google Image, que ainda não contam com a interferência da Search Generative Experience.

4. Adote dados estruturados

Utilizar dados estruturados também é uma recomendação para melhorar a experiência de busca no Google. Eles dão contexto ao conteúdo e aos negócios das marcas, o que pode tornar as informações mais relevantes para os usuários.

Segundo o Google, a SGE é baseada no Google Shopping Graph, que retira seus dados do Google Merchant Center e das URLs indexadas, o que permite uma compreensão mais precisa dos produtos e das empresas.

Nesse sentido, é importante utilizar marcações específicas, como “marcação do produto” e “marcação LocalBusiness“, para ajudar o Google a compreender melhor o conteúdo e a exibi-lo de maneira mais relevante nas buscas.

Image by creativeart on Freepik