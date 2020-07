Azul vai retomar operações entre Cuiabá e São José do Rio Preto a partir de agosto

Em agosto, a Azul retoma a operação em oito bases em todo o Brasil e amplia a oferta de voos de sua malha doméstica. Com isso, Cuiabá, capital do Mato Grosso, passa a ter voos diretos para São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, a partir de 16 de agosto. Com duas frequências semanais, as ligações serão cumpridas com aeronaves modelo ATR 72-600, que podem transportar até 70 Clientes. As passagens para a nova rota já estão disponíveis em todos os canais oficiais da Azul.

De São José do Rio Preto, os voos irão decolar às segundas e sextas pela manhã. No sentido inverso, as operações vão acontecer às quartas e domingos. Este será o segundo destino servido pela Azul a partir da cidade do interior paulista, que já conta com voos diretos para Campinas, principal centro de conexões da companhia no país. Cuiabá também é conectada com Campinas, além de ter ligações com Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis, Porto Velho, Brasília, Belo Horizonte e Guarulhos. Todos os novos voos seguirão os protocolos e medidas de higiene estabelecidos pela Azul desde o início da pandemia.

“Para o próximo mês, voltaremos a conectar importantes cidades do interior de estados brasileiros, reforçando a vocação regional da Azul e a nossa conectividade, que amplia as opções de voos e destinos para nossos Clientes. Recompondo parte da oferta, nossa malha crescerá 290% em agosto em comparação com abril, nos permitindo atender as pessoas que precisam continuar se deslocando pelos mais diversos motivos. O transporte aéreo é fundamental para contribuir com a retomada da economia e servir um país de dimensões continentais como o Brasil”, afirma Abhi Shah, vice-presidente de Receitas da Azul.

Em agosto, a Azul deve operar 303 voos diários, o que corresponderá a um crescimento de 290% no comparativo com a malha de abril.

Limpeza reforçada, medidas de higiene e Tapete Azul

Desde o início da pandemia, a Azul reforçou a limpeza de suas aeronaves a cada voo e à noite, seguindo os protocolos sugeridos pela IATA. A companhia também foi a primeira do país a tornar obrigatório o uso de máscaras por Tripulantes e Clientes, tanto a bordo quanto em solo. Em outra iniciativa pioneira, a Azul passou a medir a temperatura dos Tripulantes a cada início de turno, aumentando a confiança em solo e a bordo e preservando a vida e a segurança de todos.

Tecnologia pioneira no mundo, a Azul lançou o Tapete Azul, composto por um conjunto de projetores e monitores, que, por meio de realidade aumentada, indicam ao Cliente o momento certo de embarcar. No chão, os projetores formam um tapete virtual colorido e móvel, que convida a pessoa a se posicionar na fila de acordo com seu número de assento. A inovação vem proporcionando uma diminuição de cerca de 25% no tempo em que uma pessoa leva entre embarcar e sentar dentro do avião e, de quebra, contribui para o distanciamento social, já que os Clientes convocados para o embarque ficam a quatro metros de distância entre si.

Kits com luvas, álcool em gel e lenço umedecido abastecem os aviões a cada novo voo e estão à disposição para uso dos Clientes e dos Tripulantes da Azul quando necessário. A companhia também tem utilizado descontaminantes bactericidas que contam com um princípio ativo que elimina o vírus da COVID-19 em 99,99% dos casos. Com o produto e a limpeza dupla nos assentos, mesinhas, bolsão, banheiros, encosto de cabeça, cinto de segurança, janela, paredes e compartimentos superiores, a Azul vem atendendo todas as normas de procedimento de limpeza e desinfecção sugeridas pela Anvisa.

Confira, a seguir, como ficam os voos para o novo mercado:

Cuiabá (CGB) – São José do Rio Preto (SJP)*NOVO MERCADO: a partir de 16 de agosto* Origem Saída Destino Chegada Frequência Cuiabá 17:40 São José do Rio Preto 21:05 Quintas e domingos São José do Rio Preto 08:25 Cuiabá 09:55 Segundas e sextas

