Vale Sul Shopping celebra o Dia das Mães com música ao vivo

Em comemoração ao Dia das Mães, o Vale Sul Shopping preparou uma programação especial com apresentações musicais imperdíveis. No próximo domingo, dia 12 de maio, das 13h às 18h, o cliente poderá curtir pop/rock e MPB de forma gratuita em dois locais diferentes do shopping.

Dia das Mães

Veja abaixo a programação:

Praça Gourmet: Ideal para quem busca um ambiente aconchegante e familiar, para relaxar e curtir um almoço especial com a mamãe.

• 13h às 15h – Ana Paula Torquetti (MPB e pop/rock)

• 15h30 às 18h30 – Tatti Martins (pop/rock)

Praça Jardim (portaria H, ao lado do Atacadão): Perfeita para quem prefere um ambiente mais animado e descontraído, com pop/rock para curtir momentos muito divertidos com a família e os amigos.

• 12h30 às 15h30 – Léo Lima (pop/rock e MPB)

• 16h às 18h – Luana Camarah (rock)

Vale Sul Shopping

Ao vivo toda semana – O Vale Sul Shopping tem música ao vivo normalmente de quinta a sábado. Às quintas e aos sábados, tem apresentações na Praça Jardim (Portaria H, ao lado do Atacadão), e às sextas-feiras as atrações são na Praça Gourmet (subsolo).