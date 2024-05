Festa do ano: 25 anos do Chateau La Villette em Campos do Jordão

Contagem regressiva para a badalada Feijoada do Chateau La Villette no feriado de Corpus Christi; Open bar e programação musical imperdível: Chris Haicai, Carlo Dall Anese, Luísa Viscardi e Gabriel Naufel.

Programação musical de tirar o fôlego, open bar e um visual incrível das montanhas de Campos do Jordão. Esse é o cenário de uma das festas mais badaladas do ano: a 16ª edição da tradicional “Feijoada do Chateau La Villette”, que acontece no dia 31 de maio (sexta-feira), das 13h às 22h. Uma edição comemorativa que vai marcar em grande estilo os 25 anos do Chateau!

Para o empresário Luiz Rozette, diretor do La Villette, a edição desse ano tem um ‘gostinho’ todo especial em função do aniversário do Chateau. “Todos os detalhes estão sendo preparados para um evento inesquecível, reunindo apresentações musicais incríveis e muito alto astral”, enfatiza.

PROGRAMAÇÃO – Confira o line-up: Chris Haicai, Carlo Dall Anese, Luísa Viscardi e Gabriel Naufel. Imperdível!

A deliciosa Feijoada será servida das 13h às 17h e o open bar: Baden Baden, uísque Jhonnie Walker, cachaça Sagatiba, gin Tanqueray, Befeeter, Rosé Piscine e drinks compostos por Monin, licor Bayles, energético Monster e Aperol Spritz.

O evento é fechado para 600 pessoas, numa parceria com o restaurante Le Foyer, que fica dentro do Chateau La Villette.

Os convites podem ser adquiridos pelo Sympla: https://www.sympla.com.br/evento/feijoada-la-villette-2024-edition/2342949?token=9c6a91c58b1e54df4fceaf53901b737

Mais informações pelos telefones (12) 3663-1444 e (12) 99788 3246 (whats).

Patrocinadores: Johnnie Walker, Sagatiba, Tanqueray, Beeafeater, Monan, Bayles, Femsa, Monster, Azeite Galo, Spinassi, Hdf, 8mm, Lara Kids, Revista Moda & Beleza, Tipo A, Rosé Piscine, Scent Store, Mantecorp, Aperol Spritz, XBAR, 3 Corações, Glow e Graci Carvalho.

Feijoada Chateau La Villette

Data: 31 de maio (sexta-feira), das 13h às 22h

Local: Chateau La Villette, à Rua Cantídio Pereira de Castro, número 100, na Vila Everest, em Campos do Jordão/SP

Instagram: @chateau_a_villette / @restaurante_le_foyer