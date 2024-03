7ª Expotel traz a hotelaria para o palco dos negócios

A um quilômetro da lendária Av. Paulista, em um recinto apropriado e elegante, será realizada a 7ª edição da Expotel – Feira Internacional para Hotelaria e Gastronomia nos dias 24 e 25 de abril. Local: Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. Horário: das 10h00 às 20h00.

A promoção do evento é da Proma Feiras e a realização do IDT-CEMA – Instituto de Desenvolvimento, Turismo, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, da FHORESP – Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo e do SINHORES – Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação de Osasco, Alphaville e Região.

A Expotel foi conceituada para aplicar um formato eficaz e econômico de exposição, que viabiliza a participação dos fornecedores do setor hoteleiro e afins. O Centro de Convenções Frei Caneca está próximo ao principal polo de hotéis da cidade de São Paulo e reúne, em um só lugar, infraestrutura moderna e completa de espaços e serviços. A feira contará com a visita de proprietários e gestores de resorts, hotéis, pousadas, hostels, flats e motéis.

Motivos para expor

Apresentar produtos a um público comprador qualificado; ter contato com participantes; realizar bons negócios e concretizá-los no mesmo ano; ser lembrado pelo mercado; encontrar novos distribuidores e representantes na América Latina; fortalecer e ampliar a divulgação da marca; reencontrar clientes; falar com outros setores que estão entrando no segmento de meios de hospedagem – entre outros.

Conteúdos temáticos

Bares e restaurantes; flats; hostels; hotéis; motéis; pousadas; resorts. Em um ambiente adequado e propício, encontro com consultores; empreendedores em geral; estudantes de Hotelaria; imprensa; investidores; personalidades políticas; prestadores de serviços especializados e profissionais do mercado de Turismo.

O público da Expotel procura expositores dedicados à fabricação e distribuição de equipamentos para aquecimento; ar condicionado; cozinha; lavanderia; lazer; manutenção. Acrescente-se soluções para acessibilidade e tecnologia; acessórios e utensílios de cozinha; setor alimentício; amenities; cama, mesa e banho; decoração; design; limpeza e higiene; manutenção e serviços gerais; mobilidade; segurança; serviços de arquitetura; em telecomunicações.

Em duas Arenas de Conhecimento encontrarão palestrantes reconhecidos e debates sobre os principais pontos de gestão e estratégia da hotelaria, bem como grandes exibições de Chefs e Bartenders premiados.

Como Chegar

O Centro de Convenções Frei Caneca está localizado próximo à Avenida Paulista e à estação Metrô Consolação. Centrais de taxi são disponibilizadas nos períodos de feira. Desde a estação, pode-se caminhar por cerca de 15 minutos ou tomar um taxi até o Frei Caneca. Conta com estacionamento coberto com 1.400 vagas, que aceita pagamento via Sem Parar.

Prêmio Top Fornecedores

Destaca as principais empresas fornecedoras, para a hotelaria ter opções de consultas em suas compras com marcas indicadas pelos seus pares. Isso gera economia e melhores condições de fornecimento pelo aumento de demanda e reconhecimento das empresas que investem em melhoria continuada.

Expotel – Feira Internacional para Hotelaria e Gastronomia

Para o internauta participar, o questionário é composto por 59 categorias. Escolhe-se, no mínimo, três empresas dentro de cada categoria. No www.expotel.com.br encontrará onde efetuar a votação para este prêmio e como para fazer o seu credenciamento gratuito, que já está aberto. Caso haja dúvidas, contatar pelo telefone (11) 5070-0310.