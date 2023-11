Eve anuncia fornecedores de aviônicos, controles de voo e sistema de gerenciamento térmico para o eVTOL

A Eve Air Mobility (“Eve”) (NYSE: EVEX; EVEXW) divulgou três novos fornecedores para sua aeronave elétrica de decolagem e pouso vertical (eVTOL). A Garmin® (NYSE: GRMN) será responsável pelos aviônicos, enquanto a Liebherr-Aerospace fornecerá os atuadores de controles de voo. A Intergalactic o sistema de gerenciamento térmico.

“Estamos entusiasmados para trabalhar com cada um dos nossos fornecedores à medida que avançamos no desenvolvimento do nosso eVTOL“, disse Johann Bordais, CEO da Eve. “Cada parceiro passa por uma análise rigorosa que avalia não apenas o desempenho e a qualidade de seus produtos, mas também sua dedicação à melhoria contínua e suporte e satisfação do cliente. Buscamos desenvolver um relacionamento de longo prazo com cada um de nossos fornecedores.”

Garmin® (NYSE: GRMN)

A Garmin fornecerá o G3000® Integrated Flight Deck, que conta com displays de vidro leves, de alta resolução e em grande formato, integrando-se de maneira harmoniosa ao gerenciamento do eVTOL e seus sistemas de controle de voo. A intuitiva interface touchscreen do painel de voo diminui o trabalho do piloto, oferecendo acesso direto a um conjunto de funcionalidades aviônicas, que inclui um sistema integrado de gerenciamento de voo, rádios NAV/COM, transponder, gerenciamento de áudio e acesso a uma variedade de aplicativos, como listas de verificação, gráficos, sinóticos e mapas detalhados.

Liebherr

A Liebherr desenvolverá atuadores eletromecânicos (EMA) para os controles de voo eletrônicos (fly-by-wire) do eVTOL. A empresa é referência na fabricação de engrenagens precisas e sistemas de atuação, essenciais para este tipo de tecnologia. Os atuadores receberão energia do sistema elétrico da aeronave e a tecnologia garantirá alto desempenho, adaptabilidade e facilidade de manutenção.

Intergalactic

A Intergalactic será responsável pelo sistema de gerenciamento térmico, que garantirá uma temperatura adequada para os equipamentos, como baterias e outros componentes eletrônicos. Além disso, o sistema contribuirá para garantir a temperatura confortável para os passageiros e tripulação no interior da cabine da aeronave.

Os três novos fornecedores seguem os três nomes anunciados pela Eve no Paris Air Show no primeiro semestre. A Nidec Aerospace LLC, uma joint venture entre a Nidec Corporation e a Embraer, fornecerá o sistema de propulsão elétrica; a BAE Systems fornecerá um sistema avançado de armazenamento de energia; e a DUC Hélice Propellers fornecerá os rotores e hélices de seu eVTOL.

eVTOL

O eVTOL da Eve utiliza uma configuração de decolagem e cruzeiro (Lift + Cruise) com rotores dedicados para voo vertical e asas fixas para voar em cruzeiro, sem a necessidade de componentes para a transição durante o voo. O conceito mais recente inclui um propulsor elétrico alimentado por motores elétricos duplos que proporcionam redundância de propulsão, garantindo alto desempenho e segurança. Além de oferecer diversas vantagens, como baixo custo operacional, menos peças, estruturas e sistemas otimizados, foi desenvolvido para oferecer eficiência de empuxo com baixo ruído.

Em julho, a empresa revelou que sua primeira fábrica de eVTOL será estabelecida na cidade de Taubaté, em São Paulo. A empresa iniciou a montagem do primeiro protótipo do eVTOL em escala real, que dará sequência à campanha de testes em 2024. O eVTOL da Eve está programado para as primeiras entregas e entrada em serviço em 2026.

Paralelamente, a Eve continua desenvolvendo um amplo portfólio de soluções agnósticas, incluindo um software único de Gerenciamento de Tráfego Aéreo Urbano (Urban ATM) para otimizar e expandir as operações de Mobilidade Aérea Urbana em todo o mundo.

Eve Air Mobility

A Eve se dedica a acelerar o ecossistema de Mobilidade Aérea Urbana (UAM). Beneficiando-se de uma mentalidade de startup, apoiada por mais de 50 anos de experiência aeroespacial da Embraer S.A. e com um foco singular, a Eve está adotando uma abordagem holística para o progresso do ecossistema de UAM, com um projeto avançado de eVTOL, uma rede global abrangente de serviços e suporte e uma solução exclusiva de gerenciamento de tráfego aéreo. Desde 10 de maio de 2022, a Eve está listada na Bolsa de Valores de Nova York, onde suas ações ordinárias e bônus públicos são negociados sob os códigos “EVEX” e “EVEXW”. Para obter mais informações, visite www.eveairmobility.com.