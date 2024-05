Cozinha com conceito aberto: como incorporá-la em sua casa?

Graças aos benefícios que esse modelo tem a oferecer, as cozinhas de conceito aberto estão em alta nos últimos tempos

A tecnologia vem pegando muitas pessoas desatualizadas de surpresa, transformando nossas rotinas de forma rápida e permanente. Seja com televisões com conexão à internet, algo que não é mais uma novidade no mercado, ou até mesmo com as geladeiras smarts, que podem ser controladas à distância, proporcionando um nível elevado de facilidade aos seus donos, cada uma das tecnologias pode ser incorporada numa residência para transformá-la em um conceito aberto.

O conceito aberto, com pouca ou nenhuma divisão de ambientes não é algo novo, mas vem sendo popularizado pela facilidade e beleza. Esse modelo é ideal para quem está em busca de uma atmosfera mais ampla, integrada e acolhedora. Porém, antes de comprar produtos como cooktop, geladeiras inteligentes, exaustores e afins, é necessário saber mais sobre o que realmente é o conceito aberto nesse cômodo tão importante da casa, e assim fazer boas escolhas.

Introdução ao conceito aberto na cozinha

A cozinha com conceito aberto é caracterizada pela eliminação das barreiras físicas que separam esse cômodo de outras áreas da casa, como a sala de jantar ou a sala de estar. Essa abordagem de design permite uma transição suave entre os espaços, criando uma boa sensação em quem está no cômodo. Ao optar por esse modelo de cozinha, os proprietários podem desfrutar de uma variedade de benefícios.

Espaço amplo e arejado: a ausência de paredes cria uma sensação de espaço aberto, ideal para casas com áreas mais compactas.

Interação social: ao integrar a cozinha com áreas de convívio, como a sala de estar ou a sala de jantar, os moradores podem se envolver em interações sociais enquanto cozinham ou preparam refeições.

Iluminação natural: a abertura do espaço permite que a luz natural se espalhe por toda a área, criando uma atmosfera luminosa e convidativa.

Flexibilidade de design: com uma cozinha aberta, os proprietários têm mais liberdade para personalizar o layout e a organização do espaço de acordo com suas necessidades e preferências.

Com todos esses benefícios que, com certeza, despertam aquela vontade de mudar a nossa cozinha, no tópico a seguir estão as melhores dicas de layout e integração com outros espaços.

Dicas para transformar a cozinha em conceito aberto

Ilha central

Considerar a instalação de uma ilha central na cozinha para servir como área de preparo de alimentos e espaço de armazenamento é o primeiro passo rumo à cozinha de conceito aberto. Costuma ser nesse espaço que são colocadas cooktops e fornos de indução, que são itens mais discretos e se integram ao ambiente. Dessa forma, a ilha pode funcionar como uma divisória sutil entre a cozinha e outros espaços, como a sala de jantar.

Balcões de passagem

Se o espaço permitir, inserir no layout os clássicos balcões de passagem, entre a cozinha e a sala de estar ou a sala de jantar, poderá deixar a cozinha mais charmosa. Esses balcões não só proporcionam espaço adicional para refeições informais, mas também facilitam a interação entre os diferentes ambientes.

Mobiliário versátil

Optar por eletrônicos versáteis e multifuncionais, que possam ser facilmente adaptados às necessidades do espaço, ajudará a deixar a cozinha de conceito aberto mais clean e interessante.

Elementos de design coesos

Por fim, manter a estética coesa em toda a área aberta é importante. Por isso, é bom escolher com cautela cada um dos materiais, texturas e acabamentos que complementam o estilo geral da cozinha. Isso ajudará a criar uma sensação de continuidade e harmonia visual.

Ao inserir uma cozinha com conceito aberto na residência, o espaço será transformado em um um ambiente convidativo, funcional e esteticamente agradável. Então, não deixe de seguir as dicas descritas até aqui para começar a incorporar esse conceito que logo se tornará uma tendência.

Image by freepik