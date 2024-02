Live do Cazé TV bombardeia buscas no Google pelas marcas patrocinadoras da transmissão do canal de esportes, aponta Estudo da Tunad

IA live do canal do YouTube, Cazé TV, exibida no último mês, durante a partida entre Corinthians e São Paulo, colocou frente a frente duas das consideradas três maiores torcidas do país. Isso atraiu os holofotes para os dois times e possibilitou um aumento nas buscas no Google pelas marcas que patrocinaram a partida e a sua transmissão no canal de esportes, apontou estudo da Tunad, empresa de Inteligência de Mídia.

Tamanha discussão colocou o canal e suas marcas no pódio de buscadores no Brasil. Segundo o levantamento da Tunad, o aumento das buscas pelas marcas “Localiza”, “Puma” e “Clear” teve um crescimento de mais de 670% nos buscadores. A análise foi feita no dia 30 de janeiro, data de transmissão da live.

No final da partida, a plataforma celebrou nas redes sociais o fato de ter alcançado a maior audiência da história do torneio em um jogo transmitido no YouTube. O pico foi de 4,1 milhões de espectadores simultâneos.

Com o recorde na audiência, a Tunad mapeou a relação entre as principais marcas: “Localiza”, “Puma” e “Clear”, que aparecem repetidamente na transmissão da partida e suas respectivas buscas no Google. O relatório analisou as inserções das marcas durante e posteriormente à sua exibição na transmissão ao vivo. Um dos destaques foi perceber que a busca pela palavra chave “Localiza”, era de 25,8 e a média de buscas após a live foi de 100, gerando um aumento de 287,5%.

No total, foram 8.723 buscas pela palavra-chave, sendo 1.001 nos dez minutos após as inserções no ar. Os comerciais foram responsáveis por um Uplift de 287%, que em números absolutos significou um total de 743 novos lifts. Isso, segundo a Tunad, é considerado excelente e acima da média com relação às empresas consolidadas no país.

O segundo destaque analisado foi a busca no Google pela palavra-chave “Puma”. A média de buscas no site era de 14,6 e, após a live, pulou para 51, gerando um aumento de 249%. No total, foram 5.420 buscas pela palavra-chave, sendo 510 nos dez minutos após as inserções no ar. Os comerciais foram responsáveis por um Upflift de 249%, que, em números absolutos, mostram um total de 364 novos lifts. A análise, de acordo com a Tunad, também é considerada positiva e excelente, estando ainda acima da média das empresas consolidadas na mídia.

O terceiro destaque analisado foi a busca pela palavra-chave “Clear”. Por volta das 18h, no mesmo dia, data de exibição da live, a média de buscas no Google pela marca era de 7 e a média após a live foi de 16,4, gerando um aumento de 134%.

No total, foram 2.110 buscas pela palavra-chave, sendo 152 nos dez minutos após as inserções no ar. Os comerciais foram responsáveis por um Upflift de 162%, que, em números absolutos, significou um total de 94 novos lifts. Os novos lifts gerados foram responsáveis por aumentar o total de buscas nas palavras-chave de 4,7%, estando também acima da média de empresas consolidadas na mídia.

Para analisar a marca Clear, comparamos um anúncio veiculado no jogo Brasil x Uruguai em 17/10/2023 na Rede Globo. Nessa comparação, a CazéTV destacou-se significativamente, apresentando um Uplift total 31 vezes maior em relação à Globo. Por outro lado, nos casos do Pagbank e da Claro, a TV Globo demonstrou um desempenho superior. Para o Pagbank, o anúncio veiculado durante o jogo Brasil x Uruguai em 17/10/2023 registrou um Uplift total 2,8 vezes maior na Globo em comparação à CazéTV. Já para a Claro, no jogo Fluminense x Boca Juniors em 04/11/2023, o anúncio transmitido na Globo alcançou um Uplift total 3,6 vezes maior em relação à CazéTV.

Enquanto o streaming CazéTV mostrou-se uma plataforma eficaz para a marca Clear por exemplo, ampliando consideravelmente seu Uplift em comparação à Globo, as marcas Pagbank e Claro obtiveram melhores resultados com a veiculação de seus anúncios na TV Globo. Tais achados sugerem que a efetividade publicitária pode variar significativamente dependendo do contexto de veiculação, reforçando a necessidade de uma estratégia de mídia bem planejada e adaptada ao perfil do público-alvo e ao contexto do evento.

Segundo Ricardo Monteiro, COO da Tunad, o streaming desempenha um papel fundamental e contribui para o impulsionamento nas buscas pelas marcas na web. “Quando fizemos esse estudo, o objetivo era mostrar os resultados e comparar com o que acontece na TV e sua passagem para a internet. Vimos que em alguns casos, o desempenho foi maior do que imaginávamos. Podemos mostrar que o streaming traz um resultado tão positivo quanto na TV, revelando a sua força nos tempos atuais”, explicou o porta-voz da empresa.

