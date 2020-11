REVISTA COOP GANHA NOVA IDENTIDADE VISUAL E FORTALECE SEU PAPEL SOCIAL

Criada há mais de 30 anos, a Revista Coop, publicação mensal da Coop – Cooperativa de Consumo, sempre levou aos seus leitores, sugestões de receitas práticas e saborosas, dicas de saúde, cultura, crônicas e os mais diversos temas contemporâneos. Mas, além de seus textos envolventes, a Revista Coop ainda tem um importante papel social.

“A publicação é uma das iniciativas que entregam a promessa de Cooperar Transforma, já que sua venda traz o protagonismo para a cooperação. Desde agosto de 2010, quando a Coop assumiu o compromisso de repassar metade do valor de venda de cada exemplar (descontados os impostos) à APAE, os assistidos das 10 unidades instaladas nas cidades onde a Cooperativa está inserida já foram beneficiados com a doação de mais de R$ 2 milhões ao longo do período”, explica Luciana Benteo, coordenadora da área de Responsabilidade Social, responsável pela Revista Coop.

Como forma de acompanhar a nova identidade visual da marca corporativa e destacar os 3 Cs de seus atributos – Convivência, Conveniência e Consciência, a Revista Coop passou por uma revitalização já a partir desta edição de novembro. “A proposta do projeto de revitalização foi deixar a publicação mais calorosa, mais próxima e mais inclusiva, puxando assuntos para reflexões que possam melhorar a qualidade de vida dos leitores e da comunidade”, explica Camila Tobias, analista de Responsabilidade Social.

Revista Coop

A Revista Coop ganhou um logo novo, com uma composição ousada e diferente, fotos mais joviais e a inclusão de um selo na cor rosa para destacar seu compromisso social.

Para comemorar a largada à nova fase da publicação, a edição deste mês traz ainda cinco cupons de desconto para preparar uma das receitas do conteúdo de gastronomia. A seção com sugestões de cardápios para incentivar o prazer de cozinhar tem outra novidade. Além de pratos assinados por chefs, culinaristas e nutricionistas, a Revista Coop abre suas páginas para que um cooperado possa entrar e mostrar seus atributos culinários. Os interessados em participar devem enviar um e-mail para revistacoop@coopsp.coop.br.

Coop – Cooperativa de Consumo

A Coop, rede de varejo colaborativo, é considerada a maior cooperativa de consumo da América Latina, possui mais de 850 mil cooperados ativos, cerca de 6 mil colaboradores diretos, 32 lojas de supermercados, sendo 24 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 57 drogarias.