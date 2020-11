Natal do Shopping Jardim Oriente Terá Árvore Gigante Iluminada

O Shopping Jardim Oriente prepara a decoração ” Natal de Luz” que será apresentada ao público a partir do dia 06 de novembro.

Para este ano, a abertura será com o acender da árvore de Natal gigante, com mais de 20 metros e toda iluminada por lâmpadas sustentáveis, que será instalada no estacionamento, próximo à portaria B.

” Natal de Luz”

Luzes em estrobos em led estarão por toda fachada principal do shopping. Na parte interna, logo na entrada, um cenário com uma rena com mais de 2 dará as boas-vindas aos clientes do Shopping Jardim Oriente. O local estará isolado, com toda segurança, para que as pessoas possam fazer fotos. Todos os corredores terão decoração aérea com festões com as cores tradicionais do Natal.

Presépio

Neste ano, a decoração ” Natal de Luzes” está focada no encantamento que o Natal proporciona às pessoas que é de alegria e de boas perspectivas. Dentro deste clima de esperança e renovação para dias melhores, um presépio em tamanho natural, com peças com 1,70 em estilo barroco, será instalado no corredor do Cinépolis.

Noel em Quarentena

O Papai Noel neste ano de 2020 estará presente somente na decoração, por conta da pandemia do coronavírus. Ele faz parte do grupo de risco, sem contar que as normas de segurança sanitárias seguidas pelo shopping e determinadas pelos órgãos públicos não permitem contato. Será um natal diferente, mas, toda magia será mantida com as cores e luzes.

“Todo o comércio vivenciará um período de Natal fora do comum, com a preservação de algumas tradições e com todos os cuidados sanitários e de segurança que a momento exige. Os lojistas do Shopping Jardim Oriente estão preparados para o atendimento. Percebemos que a retomada da economia é gradual e nossas expectativas de vendas são positivas, acreditamos numa reação”, comentou Alexandre Balúgoli, gerente geral do Shopping Jardim Oriente.

Novas Lojas

Para este fim de ano, o Shopping Jardim Oriente já contará com novas lojas que atendem toda a família. Foram abertas recentemente: a La Baby, uma das mais importantes redes de moda bebê, infantil e enxoval. A 1 A 99 especializada em atender as necessidades domésticas, de utensílios para toda a casa a produtos alimentícios. A Água Cheiro, marca tradicional e reconhecida pela qualidade de seus cosméticos e fragrância. E ainda a abertura neste mês da ótica Binótica e a Bio Equilíbrio, farmácia de manipulação e suplementos.

