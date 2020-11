Apoiados pela Suzano, agricultores familiares atingem a marca de 2,9 mil cestas agroecológicas comercializadas por delivery em SP

Em setembro, o programa registrou novo recorde, com a entrega de 769 cestas, 98% a mais em comparação ao mês anterior.

Agricultores familiares apoiados pela Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo do eucalipto, atingiram a marca de 2.958 cestas agroecológicas comercializadas por delivery no interior de São Paulo. As cestas fazem parte da iniciativa “A feira vai até você”, desenvolvida pelo Programa de Desenvolvimento Rural e Territorial da Suzano, com o objetivo de gerar renda e trabalho em meio à pandemia de Covid-19.

Agricultores familiares

Nos cinco meses da ação, foram comercializadas 15 toneladas de hortifrútis pelo sistema de entregas, o que gerou uma receita bruta extra estimada em R$ 80,351 mil às famílias participantes. O volume corresponde a uma média mensal de 591 cestas e 3 toneladas de alimentos comercializados ao mês aos agricultores familiares. Antes da iniciativa, a média de comercialização era de 24 cestas por semana; 96 ao mês.

Somente em setembro, foram entregues 796 cestas agroecológicas por delivery, o equivalente a 3,5 toneladas de alimentos agroecológicos comercializadas e uma receita bruta de R$ 17,150 mil aos produtores que integram a ação. O resultado corresponde a um crescimento de 98% nas vendas em comparação ao mês de agosto e corresponde a um novo recorde do programa no interior do Estado de São Paulo. Até então, o melhor resultado registrado entre os agricultores havia sido julho, com a venda de 644 cestas por delivery.

“Os resultados obtidos em setembro são muito positivos e devem ser comemorados, ainda mais quando levado em consideração o cenário atual. Hoje, a grande maioria dos municípios retomou suas atividades comerciais e a população, aos poucos e com os cuidados necessários, está voltando à sua rotina. A iniciativa ‘A feira vai até você’ foi muito além do proposto, que era garantir renda durante o período de pandemia. Ela viabilizou a descoberta de novo nicho de mercado e a expansão das atividades dos produtores rurais”, ressalta Israel Batista Gabriel, coordenador de Desenvolvimento Social da Suzano.

Cestas Agroecológicas

As cestas agroecológicas estão disponíveis em dois formatos: individual e familiar. A cesta familiar é composta, basicamente, por três tipos de folhagens, dois tipos de legumes, uma porção de frutas e um produto artesanal, como bolos, geleias, queijo, podendo variar de acordo com a região.

Em São Paulo, as cestas podem ser adquiridas na Associação Minhoca Parceiros Agroecológicos de Jacareí, pelo telefone (12) 99717 0711; Agricultores Familiares de Capão Bonito, no telefone (15) 99617 9808, e Associação Minhoca Parceiros Agroecológicos de São José dos Campos, pelo telefone (12) 99654 5669.

Suzano

