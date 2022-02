COOP adere à promoção Marcas Campeãs

Como forma de ampliar o relacionamento e a interatividade com seus cooperados e clientes, a Coop Supermercado aderiu à promoção Marcas Campeãs, promovida desde 2014 pela Associação Paulista de Supermercados – APAS.

Até 11 de abril, os consumidores e frequentadores das 31 lojas da Coop Supermercado também poderão concorrer a mais de 5.500 prêmios instantâneos, de R$ 70,00 a R$ 400,00, e ao sorteio de três automóveis e uma casa pela Loteria Federal. Fazem parte da ação mais de 50 marcas de produtos, entre alimentos, bebidas e itens de limpeza e higiene pessoal.

Durante o período da promoção, a cada R$ 60,00 em compras, o consumidor ganha um número da sorte, que poderá ser multiplicado, caso sejam adquiridos 2 produtos participantes, considerando o valor mínimo de R$ 60,00, ou outros itens, chamados de aceleradores.

O sorteio do primeiro carro será no dia 26 de fevereiro; do segundo carro, no dia 26 de março, e, no dia 20 de abril, o sorteio do terceiro carro e de uma casa. Não participam da promoção serviços, bebidas alcoólicas acima de 13° e tabaco, além do negócio Drogaria e postos de combustíveis.

Atualmente, a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos, 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias em operação. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

