Copa Thathi SBT de Beach Tennis agita Arena Sunset em São José dos Campos

O torneio já conta com mais de 500 inscrições confirmadas; Além da competição, haverá premiações em dinheiro totalizando em R$ 20 mil reais

A Copa Thathi SBT de Beach Tennis está prestes a agitar as quadras de areia da Arena Sunset em São José dos Campos. Marcada para os dias 24, 25 e 26 de maio, o torneio já conta com mais de 500 inscrições confirmadas. Além da competição, haverá premiações em dinheiro e brindes para os participantes, totalizando um montante de R$ 20 mil reais.

Copa Thathi SBT de Beach Tennis

A competição promete três dias de jogos com uma programação incrível para categorias amadoras e profissionais. Na sexta-feira, dia 24, serão disputados os torneios Sub 18, Master 50+, Master 65+ e Mista PRO. No sábado, dia 25, é a vez dos torneios A, B, C e Iniciante, tanto masculino quanto feminino, além das oitavas e quartas de final da categoria profissional. Já no domingo, dia 26, as categorias mistas A, B, C e Iniciante entram em cena, junto com as semifinais e finais da Masculina PRO e Feminina PRO.

As duplas masculina e feminina PRO competirão por uma bolsa de R$ 6 mil reais cada, enquanto a dupla mista PRO terá a chance de levar para casa R$ 1,100 reais.

Com uma expectativa de mais de 3.500 pessoas presentes, a Arena Sunset oferecerá um cardápio especial em seu restaurante, estações de bebidas e comidas, além de uma tenda com massagistas para relaxar entre os jogos.

Arena Sunset

Para participar, a inscrição pode ser feita através do aplicativo LETZPLAY. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 99723-2074. O evento acontecerá na Arena Sunset, localizada na Rua Santa Ana, 61 – Vila Nair, em São José dos Campos.