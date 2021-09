Louvre Hotels Group-Brazil promove campanha de primavera com descontos de até 25% em 14 hotéis da rede

Spring Sales tem tarifas a partir de R$ 160,00, do Rio de Janeiro a Natal

Impulsionados pelo avanço da vacinação contra a Covid-19, os planos de viajar pelo Brasil podem ficar ainda mais em conta. A rede Louvre Hotels Group-Brazil lança a campanha promocional de primavera Spring Sales, que oferece até 25% de desconto em hospedagem em 14 hotéis no país, até 15 de outubro, com estabelecimentos e serviços funcionando em linha com todos os protocolos de prevenção, saúde e segurança contra o novo coronavírus. O objetivo da rede é incentivar o turismo doméstico e aquecer a retomada econômica do país.

A ação promocional oferece reservas em hotéis da rede que contemplam uma variedade de serviços, desde o funcional até luxo, com café da manhã incluso, parcelamento em até 6x sem juros, conforme condições disponíveis no site da campanha. A promoção ocorre em parceria com o site de viagens O Bom de Viajar.

Os 14 hotéis da rede Louvre Hotels Group-Brazil participantes da campanha Spring Sales são: Royal Tulip Brasília Alvorada, Golden Tulip Brasília Alvorada, Golden Tulip Goiânia Address, Golden Tulip Natal Ponta Negra, Golden Tulip Porto Vitória, Golden Tulip São José Dos Campos, Golden Tulip Macaé, Tulip Inn Campos Dos Goytacazes, Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema, Tulip Inn Itaguaí, Tulip Inn Sete Lagoas, Tulip Inn Fortaleza, Tulip Inn São Paulo Paulista e Soft Inn Maceió Ponta Verde.

No hotel Tulip Inn Rio de Janeiro Ipanema, visitar uma das praias mais famosas da América Latina, Ipanema, é possível aproveitar a área de lazer no day use a partir de R$ 160,00 mais taxas, com café da manhã incluso (sem quarto). Já os amantes de praias nordestinas podem desfrutar das belezas paradisíacas em hospedagem de excelência no Golden Tulip Natal Ponta Negra. Para aqueles à procura de hospedagem funcional, sem abrir mão das belezas naturais da região, os Tulip Inn Fortaleza e Soft Inn Maceió Ponta Verde oferecem tudo o que o viajante precisa, com café da manhã incluso.

O turista em busca de sofisticação pode reservar diárias no Royal Tulip Brasília Alvorada – que destaca por oferecer um ambiente luxuoso, acolhedor e serviços de alta qualidade, incluindo estrutura completa, como uma piscina aquecida, espaço kids, SPA, sauna, academia, restaurante e muito mais.

“Apesar dos desafios que o turismo global ainda enfrenta em 2021 em virtude da pandemia de Covid-19, a rede Louvre Hotels Group se mantém confiante na retomada do turismo, sendo esse um bom momento para viajar ou planejar viagens no próximo período, com vantagens e flexibilidade. Ao se sentir seguro novamente para viajar, nosso cliente poderá aproveitar seu hotel favorito com esse desconto especial da campanha Spring Sales. Por isso, a rede Louvre Hotels Group investe continuamente em uma infraestrutura prática e eficiente para atender ao público que busca lazer ou compromissos de negócios, oferecendo uma opção de serviço diferenciado e funcional”, salienta o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel.

Os descontos variam de acordo com o hotel e o período desejado. Crianças até sete anos são cortesia, desde que se hospedem nos quartos dos pais e ocupem as camas disponíveis, sem cobrança adicional. Para obter mais informações sobre hospedagem de crianças, pets e camas extras, basta entrar em contato com o respectivo hotel antes de reservar.

“Nossa proposta continua sendo proporcionar, sempre, uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar de um dos nossos empreendimentos. Em contexto de pandemia de Covid-19, multiplicamos nossos protocolos de saúde, segurança e prevenção e seguimos rigorosamente os novos procedimentos da rede”, conclui Michel.

Protocolos de segurança para prevenção da COVID-19

Para adaptar-se às exigências do cenário de pandemia de Covid-19 e elevar a segurança dos hóspedes, a rede Louvre Hotels Group – Brazil mantém seus procedimentos de segurança da rede, conforme as orientações dos órgãos de saúde e governamentais. A fim de evitar aglomerações, apenas parte dos quartos para hospedagem está disponível e alguns serviços estarão limitados. Os procedimentos completos estão descritos na Cartilha de Compromisso de Saúde e Segurança da rede Louvre Hotels Group e podem ser acessados em https://www.louvrehotelsgroup.com.br/cartilha-de-compromisso-covid19 .

Louvre Hotels Group – Brazil

Mais informações:

Redes sociais: @louvrehotelsbr

Atendimento: (21) 99317-0009 (whatsapp) ou faleconosco@goldentulip.com.br

Empresa do segmento hoteleiro, é subsidiada à francesa Louvre Hotels Group e responsável pela administração e comercialização de hotéis das marcas Royal Tulip, Golden Tulip, Tulip Inn e Soft Inn no Brasil. A rede atualmente administra 15 hotéis distribuídos em localizações estratégicas por todo o país: Fortaleza, Natal, Maceió, Goiânia, Belo Horizonte, Sete Lagoas (MG), São Paulo, Ribeirão Preto (SP), São José dos Campos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Itaguaí (RJ), Campo dos Goytacazes (RJ), Macaé (RJ), Vitória (ES) e Brasília (DF), onde detém duas unidades.

Foto: Louvre Hotels Group