Pelo quarto ano consecutivo, o Boticário é eleito como a marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros*, segundo pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel, empresa de análises de dados de mercado e comportamento. Para chegar ao resultado foram entrevistados mais de três mil lares durante o mês de dezembro.

Gustavo Fruges, Diretor de Comunicação e Marca

O ranking é feito anualmente e endossa estratégias em torno dos valores da empresa, fala de amor em sua comunicação. “Acreditamos que este reconhecimento se deve, principalmente, ao fato de colocarmos sempre nossos consumidores no centro de todas as iniciativas criadas. Buscamos compreender as movimentações, necessidades e temas relevantes para então pensarmos em produtos, campanhas e ações que sejam, de fato, alinhadas com o que nossos clientes buscam. Em nossas campanhas ainda buscamos tratar dos temas sociais importantes, mas sempre falando de amor, nas suas mais variadas formas e manifestações. Nossa proximidade com os consumidores é algo verdadeiro e que buscamos alimentar em todos os nossos canais.”, comenta Gustavo Fruges, Diretor de Comunicação e Marca.

Em um ano difícil e de muitas incertezas, vale destacar as ações da marca em prol ao combate ao Covid-19. Por meio de doações de álcool em gel para a saúde pública e ações de conscientização em relação ao vírus, a marca continuou se mostrando presente e relevante para seus consumidores e a sociedade de maneira geral. Além disso, as campanhas em datas comemorativas, como Dia das Mães e Pais, também trouxeram essa pauta de forma leve e confortante para o consumidor.

“O reconhecimento reforça que o Boticário segue trilhando o caminho certo. Não poderíamos estar mais felizes em liderar o ranking pela quarta vez e saber que estamos presentes cada vez mais na vida dos brasileiros. Espalhar o amor está na nossa essência”, finaliza Gustavo.

O Boticário finalizou o ano com diversas iniciativas e compromissos sobre a equidade racial, assunto tão importante para a sociedade. Com diversas frentes de atuação, a marca promoveu discussões entre as principais vozes do assunto, levando conhecimento e informação para o público, incentivando valores que acredita, conversas e ações para um mundo mais igualitário. O projeto culminou em uma de suas principais campanhas do ano: a de Natal, que, desafiou o status quo, e trouxe em uma campanha de TV, uma nova abordagem do papai noel, representando milhares de famílias pelo país, pilar essencial para o Boticário e que reflete na proximidade com o seu consumidor.

*Fonte: Kantar, divisão Worldpanel, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de Dezembro de 2020. Total Brasil, 3079 lares.

O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

*Fonte: Kantar, divisão Worldpanel, LinkQ On-line, campo realizado durante o mês de Dezembro de 2020. Total Brasil, 3079 lares.

**Fonte: Oldiversity. Grupo Croma Nov/2017