Diretor-geral da COOP é contemplado com o Prêmio Profissionais do Ano ABRAS

Pedro Mattos, diretor-geral da Coop, foi um dos homenageados durante a terceira edição do Smart Market Abras, da Associação Brasileira de Supermercados. O executivo foi contemplado com o Prêmio Profissionais do Ano, na categoria CEO entre as 30 maiores empresas do Ranking Abras.

Para os organizadores, a premiação foi um reconhecimento ao trabalho e dedicação ao varejo alimentar, pois os executivos são os responsáveis por fazer todas as engrenagens das empresas supermercadistas funcionarem todos os dias para receber os seus consumidores. Nesta edição, foram mais de 50 mil votos para os concorrentes, um recorde de participações.

“Esta premiação, vinda de uma associação tão relevante para o varejo brasileiro, é para mim motivo de muito orgulho, por ter sido colocado entre as melhores lideranças de um setor tão competitivo. Mais que isso, é o reconhecimento de um trabalho dedicado e consistente, que me enche de energia para seguir com foco e determinação nessa atividade apaixonante que é o varejo”, declara Pedro Mattos, que assumiu o comando da Coop em março de 2022, após atuar por cinco anos como diretor executivo de Administração, Finanças & CDO.

Em 2023, o faturamento da Coop atingiu o montante de R$ 2,7 bilhões, mais de 33 milhões de compras registradas em seus checkouts e R$ 77 milhões investidos em novas unidades de negócios, em melhorias em tecnologia, implantação de cafeterias e reformas para aplicação da nova identidade visual das lojas de supermercado e drogarias. No período, a rede também gerou cerca de 1 mil empregos novos e proporcionou mais de R$ 300 milhões em ofertas e R$ 14 milhões em descontos exclusivos para os seus cooperados.

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 72 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

