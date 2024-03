COOP fecha o exercício de 2023 com faturamento de R$ 2,7 bilhões

Com a presença de cooperados, fornecedores e da equipe de gestores e do Conselho de Administração, a Coop realizou, nesta manhã (27), a Assembleia Geral Ordinária para apresentação dos resultados financeiros e contábeis do exercício de 2023.

Segundo o balanço, o faturamento do período atingiu o montante de R$ 2,7 bilhões, mais de 33 milhões de compras registradas em seus checkouts e R$ 77 milhões investidos em seis novas unidades de negócios, em melhorias em tecnologia, implantação de cafeterias e reformas para aplicação da nova identidade visual das lojas de supermercado e drogarias. No período, a rede também gerou cerca de 1 mil empregos novos e proporcionou mais de R$ 300 milhões em ofertas e R$ 14 milhões em descontos exclusivos para os seus cooperados.

“O cenário macroeconômico, marcado pelo elevado endividamento das famílias e associado às taxas de juros nos níveis ainda estratosféricos, foi um dos elementos externos mais importantes, impactando todo o varejo. No ambiente econômico, a confiança do consumidor – crucial para nosso setor –, também não atingiu os patamares que imaginávamos, refletidos nos expressivos 76% das famílias brasileiras endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio de bens, Serviços e Turismo – CNC”, explica o diretor-geral Pedro Mattos. Por essa razão, a Coop usou como estratégia elevar a carga promocional ocasionando redução em suas margens.

Em 2023, a rede de varejo chegou a 129 mil novas associações, acumulando um total de 754 mil novos associados na última década. No ano passado, mais de 1 milhão de cooperados realizaram compras nas unidades – um crescimento de quase 4% na base ativa, em relação a 2022.

“A nossa plataforma de e-commerce, desenvolvida para os negócios supermercado e drogaria responde à demanda crescente por parte dos nossos cooperados e clientes. Isso reforça a conveniência como uma das entregas da marca Coop. Iniciado em 2019, o nosso comércio eletrônico cresceu mais de 1.350% em número de pedidos atendidos ao ano, sendo que no último, crescemos 30% com mais de 230 mil pedidos na plataforma”, acrescenta Pedro Mattos.

Para este ano, estão previstas novas unidades de supermercado e de drogarias, além de melhorias em infraestrutura e tecnologia, visando intensificar ainda mais os três atributos da marca: convivência, consciência e conveniência.

Prestes a completar 70 anos, a Coop exerce com maestria os princípios de ESG e forte comprometimento com os cooperados, clientes e com as comunidades onde possui unidades de negócios. No ano passado, a Coop foi certificada e reconhecida em diversos segmentos: da excelência operacional até o trabalho em favor da população menos favorecida.

A rede foi contemplada com o 3º lugar do Prêmio Abemd por conta do uso inteligente da tecnologia de dados pela área de Relacionamento com o Cliente; foi homenageada pela parceria com o programa Sesc Mesa Brasil de Santo André e recebeu o selo O Cliente Recomenda – Experience Awards em São José dos Campos, o Selo de Solidariedade de São Bernardo do Campo e o Selo de Empresa Amiga do Banco de Alimentos de Diadema. A Coop também foi recertificada com a ISO 45001 – voltada para a prevenção de doenças e acidentes ocupacionais.

Por meio de sua plataforma de responsabilidade social, Coop Faz Bem, a rede realizou 34.446 atendimentos nos programas de saúde e bem-estar; colaborou com a doação de 1 milhão de kg de alimentos para famílias em vulnerabilidade social; destinou R$ 1,8 milhão em projetos para a comunidade; empregou mais de 78 mil horas de treinamento interno para os seus colaboradores e destinou 2,7 milhões de kg de resíduos ao descarte correto através de coletores específicos em suas unidades.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 34 unidades de varejo alimentar, sendo 26 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 72 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br