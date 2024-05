Vale Sul recebe doações para o RS

Ponto arrecada leite em pó, fraldas descartáveis e água.

A transportadora ASN levará as doações à Fundação Marcopolo

O Vale Sul Shopping está arrecadando doações para as vítimas da tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul.

São aceitos leite em pó, fralda descartável e água. O ponto de entrega fica no subsolo, em frente à Parks & Games, próximo ao estacionamento coberto. Todas as doações serão levadas pela transportadora ASN diretamente à Fundação Marcopolo, de Caxias do Sul, que fará a distribuição devida.

Vale Sul Shopping

Toda doação é bem-vinda e faz diferença. Doações em grande quantidade, por empresas, precisam ser agendadas na recepção do Vale Sul pelo telefone (12) 3321-0900 (de segunda a sexta, das 08h às 17h).

Segue link de vídeo: https://youtu.be/oIf3f09fEhI?si=Rpw4Bg8XHrUbKK6X