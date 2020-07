SINHORES organiza Protesto pacífico pelo Direito de Trabalhar

Ato com representantes da categoria vai respeitar as normas de distanciamento social

Na última sexta-feira (26/06) o Governo do Estado de São Paulo anunciou a permanência da fase laranja do Plano São Paulo nas cidades do Vale do Paraíba, sendo assim bares e restaurantes seguem impedidos de retornar às atividades, diferente dos demais setores da economia que já fizeram sua retomada, como o comércio em geral e os shoppings.

Diante desse cenário o SINHORES – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de São José dos Campos e região, entidade que representa a categoria em 18 municípios da região está organizando um Protesto Pacífico e sem fins partidários para garantir o direito ao trabalho. O ato acontecerá na sexta-feira (03/07), a partir das 14h, na Avenida Anchieta – próximo à barraca de coco.

“Estamos indignados com essa situação, são mais de 100 (cem) dias com as portas fechadas, alguns trabalhando em sistema delivery com um faturamento de 75% abaixo do normal, sem contar àqueles que não se encaixam nesse formato e estão todo esse tempo sem receita alguma. Os empréstimos prometidos a essas empresas desde março até agora não chegaram, a situação chegou ao limite”, desabafa Antonio Ferreira Junior, presidente do SINHORES São José dos Campos e região.

O objetivo do protesto é chamar atenção do poder público para a situação e entregar ao Prefeito uma carta com as principais reivindicações do setor como, por exemplo, a liberação de crédito com juros mais baixos através de um fundo municipal, a renegociação de taxas e impostos e a abertura de diálogo entre a Prefeitura e as concessionárias de água, luz e gás para diminuir os impactos dessas cobranças nos meses em que os estabelecimentos estiveram fechados.

Dinâmica do Protesto

O SINHORES solicitou que todos comparecessem ao local em data e hora marcados, devidamente trajados com camiseta preta e máscara. Cada participante receberá uma fita com a medida exata de distanciamento que deverá ser respeitada de uma pessoa para outra, todos deverão se posicionar na calçada da referida via, evitando atrapalhar o trânsito local. Não haverá passeata, apenas um ato simbólico de união e força mesmo em tempos de distanciamento social. Haverá distribuição de álcool em gel aos presentes.

Não será permitida a presença de pessoas sem máscara, manifestações agressivas e /ou de cunho político, seja de forma verbal ou através de cartazes.

SINHORES

O SINHORES é o sindicato patronal da categoria de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares e tem como objetivo representar e defender os direitos e interesses de toda sua classe econômica. Atualmente sua base territorial compreende os municípios de: São José dos Campos, Jambeiro, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Paraibuna, Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí, Santo Antonio do Pinhal, Jacareí, Guararema, Igaratá, Santa Branca, Santa Isabel, Caçapava, São Luiz do Paraitinga, Tremembé, Taubaté os distritos de Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.