Colinas Shopping conquista Prêmio Abrasce com campanha estrelada por Papai Noel Jovem

Centro de compras de São José dos Campos recebeu o Bronze na categoria “Campanhas e Projetos Virtuais” com a campanha “O Primeiro Natal do Noel”

A campanha de Natal do Colinas Shopping em 2020 é uma das quatro melhores do país. O reconhecimento foi anunciado na terça-feira (26), com o bronze no Prêmio Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), na categoria “Campanhas e Projetos Virtuais”. A premiação é a principal do segmento no Brasil e avalia projetos de centros de compras de todo o país.

Abrasce

No ano passado, diante das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o Colinas Shopping criou a campanha “O Primeiro Natal do Noel”, que levou em consideração o contexto do período e foi pensada para preservar a saúde dos atores idosos, que costumam protagonizar o papel todos os anos – sem perder a magia do Natal.



“Sentimos que não ter a figura do Noel em um ano tão difícil seria mais uma perda em um momento no qual estávamos precisando muito de esperança. Já que o Bom Velhinho estava de quarentena, criamos algo para que o Papai Noel pudesse aparecer por aqui. Então, ele surge para contar como começou sua história, quando ele ainda era jovem”, conta Margarete Sato, gerente de marketing.

A história “O Primeiro Natal de Noel” deu o tom para a campanha publicitária e para as ações no centro de compras, que incluía a presença do Papai Noel jovem na cenografia da praça de eventos. A criação de um livro contando a história também integrou a proposta.



A publicação, aliás, foi vinculada a uma ação social. Ao ficar com um exemplar, o cliente colaborava voluntariamente com o projeto social ONG Viva Boa Vista, e toda a renda arrecadada era revertida para as obras de reforma da instituição, que já funciona em um imóvel totalmente reformulado.

Ator

O Papai Noel Jovem foi interpretado pelo ator Ton Prado, que tem mais de 19 espetáculos no currículo, sendo o mais recente o musical “Forever Young”, sucesso de público e de crítica. Ton também já participou da série “Morando Sozinho”, do canal Multishow, e de algumas novelas, como “As Aventuras de Poliana”, no SBT. O ator também gravou os filmes “Soroche”, da O2 Filmes, “Wanderlust”, e o curta-metragem “Edifício Shelton”, para TV Cultura.

Finalista

O Colinas Shopping também foi finalista na mesma categoria com o projeto “Nossas Lojas & Suas Histórias”, que falou sobre a trajetória e os negócios dos lojistas do centro de compras nas mídias sociais do mall. A partir delas, o Colinas mostrou à comunidade quem são as pessoas que passam o dia atrás das vitrines e que tanto batalham pelo sonho de empreender.

Colinas Shopping

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997, está localizado em área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Oferece um mix de produtos, serviços e conveniências com mais de 130 lojas renomadas, muitas delas exclusivas na região e no país, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiusos do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip Colinas e à torre comercial Colinas Green Tower.

“O Primeiro Natal do Noel”