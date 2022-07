ACI inaugura “Galeria dos Presidentes” no aniversário de São José

A inauguração da Galeria dos Presidentes, instalada próxima à entrada do novo Auditório, está marcada para as 10h30 desta quarta-feira.

São José dos Campos faz aniversário na próxima quarta-feira e a ACI participa da festa de olho na sua história e no futuro da cidade.

“Galeria dos Presidentes”

Para marcar os 255 anos da cidade, a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos promove um evento especial no dia 27 de julho. Nesta data, vai ser inaugurada a Galeria dos Presidentes, com fotos de todos os empresários que comandaram a ACI ao longo de seus 87 anos de história, que vai ocupar um lugar de destaque na sede da entidade. Completando a homenagem, a ACI vai entregar uma placa de prata a cada ex-presidente ou familiar, como uma forma de homenagear as pessoas que trabalharam pelo crescimento da entidade ao longo de décadas e décadas.

Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos

“Este dia 27 será uma data de celebração e alegria para todos nós, da ACI. Estamos aqui hoje, representando o comércio, a indústria, o setor de serviços e o agronegócio de São José dos Campos, graças à dedicação e ao trabalho daqueles que nos precederam, uma história iniciada na gestão de Tuffy Simão, 87 anos atrás”, disse a atual presidente da entidade, Eliane Maia.

“Galeria dos Presidentes”

“Sala Vale Sul”

Mas essa não será a única novidade desta data. No dia 27, a ACI inaugura a “Sala Vale Sul”, um espaço dedicado a um dos principais centros de compra da cidade e da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, e que teve papel importante nas obras de modernização do edifício Tuffy Simão, sede da ACI. A “Sala Vale Sul” será o primeiro espaço temático entregue no novo prédio da ACI. Salas especiais, também destinadas a empresas parceiras da modernização do prédio da ACI, como General Motors, Embraer e Capricho Veículos, serão entregues ao longo do ano, sempre em datas comemorativas.

Futuro



A festa do dia 27 na ACI não comemora apenas a história, mas, também, celebra o futuro. Neste dia, a diretoria da ACI lança o concurso que vai escolher o melhor projeto arquitetônico para revitalização do Calçadão da Rua 7, principal centro de comércio popular da cidade e um dos principais de todo o país. A revitalização vai ser feita em parceria entre ACI, iniciativa privada e prefeitura –que ficará responsável pela reforma de galerias de águas pluviais e toda infraestrutura aterrada do espaço urbano.

Detalhes do concurso? Só no dia 27. Mas ele deve ser finalizado em três meses, com as obras tendo início em 2023. A cidade vai ganhar um Calçadão da Rua 7 mais bonito, mais atrativo e com melhor infraestrutura no ano que vem.