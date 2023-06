Jacareí terá Jazz no Parque com oito shows que reúnem boa música e entrevistas com os artistas

As apresentações serão de junho a agosto e valoriza o talento jacareiense

Música de qualidade e talentos regionais poderão ser conferidos nos shows do projeto “Jazz no Parque 2023 – Ícones Musicais”, que serão realizados na cidade de Jacareí, com apresentações gratuitas no Parque da Cidade e no Viveiro Municipal. As apresentações serão aos domingos, de 25 de junho a 20 de agosto, às 11h ou às 16h, conforme a programação. No total serão 08 shows exclusivos. Este ano, a novidade é que o espetáculo reunirá música e entrevista com os artistas participantes.

Por meio da entrevista, mediada por um jornalista, o público poderá conhecer a carreira, a influência e estilo de cada artista jacareiense participante.

“O projeto Jazz no Parque tem o objetivo de valorizar o artista jacareiense e de aproximar o artista com o espectador, porque muitas vezes as pessoas assistem ao show e não fazem ideia da riqueza de formação e cultura do artista, da sua carreira, com quem eles já tocaram”, contou o idealizador do projeto e músico, Clevinho Teixeira.

O show de abertura será com a Banda Jazz no Parque, no dia 25 de junho, domingo, a partir das 11h, no Viveiro Municipal, em Jacareí.

“Jazz no Parque”

O “Jazz no Parque” reunirá os músicos Clevinho Teixeira, Rodrigo Lopes, Benigno Sobral, Ricardo Pescara, Binho Pinto, Luisinho Melo, Lino Freitas, Alê Freitas, Isabely Fernandes, Marcelo Serrano, Cecília Militão e Mira Tamires.

“Além de valorizar o talento regional e movimentar o mercado cultural o projeto visa promover lazer e entretenimento saudável para as famílias num ambiente harmonioso em contato com a natureza”, pontuou Clevinho.

Programação:

Junho

25/6 – Show de Abertura – domingo – 11h, Banda Jazz no Parque – no Viveiro Municipal

Julho

02/7 – domingo – 11h, com Mira Tamires – no Viveiro Municipal

16/7 – domingo – 16h, com Luisinho Melo – no Parque da Cidade

23/7 – domingo – 16h, com Alê Freitas – no Parque da Cidade

30/7 – domingo – 16h, com Lino Ventura – no Parque da Cidade

Agosto

06/8 – domingo -16h, com Isabel Fernandes – no Parque da Cidade

13/8 – domingo – 16h, com Marcelo Serrano – no Parque da Cidade

20/8 – domingo – 16h, com Cecília Militão – no Parque da Cidade

Jazz no Parque 2023 – Ícones Musicais (GRATUITO)

Quando: de 25 de junho a 20 de agosto – AOS DOMINGOS

Horário: 11h, 16h – CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Local: Viveiro Municipal e Parque da Cidade, em Jacareí

Realização: Travessia Cultural. Projeto realizado com o incentivo da LIC 2022/2023.

Patrocínio: Universal, laboratório Unidade Médica.

Apoio: Prefeitura de Jacareí e Fundação Cultural de Jacarey