Corinthians e BMG oferecem experiência única na pré-venda de nova camisa

Quem adquirir a nova camisa do Corinthians na pré-venda (R$ 249,90), que se iniciou na terça-feira, 30 de junho, pelo link http://bmgcom.vc/Em90_, terá a opção de participar de uma experiência única e inovadora: retirar a camisa na lateral do gramado da Arena do Timão em seu próprio carro, nos dias 11 e 12 de julho. Além disso, o Meu Corinthians BMG preparou alguns benefícios especiais para os correntistas que conseguirem garantir a participação no evento.

As compras só serão permitidas antecipadamente. São 200 vagas disponíveis em cada um dos dias, organizadas por horário para evitar aglomerações. Já no primeiro dia de pré-venda, quem possuir conta aberta no Meu Corinthians BMG receberá um voucher de R$ 25, exclusivo para utilizar na Loja Poderoso Timão da Arena Corinthians. Para usufruir deste benefício, o torcedor deverá selecionar corretamente o produto no catálogo (Drive-thru De Volta Para 90), enviar seu código no campo “Fale com um Vendedor” e aguardar o retorno com as instruções. Este benefício só poderá ser usado uma vez e não será válido para os demais produtos do catálogo.

Sabendo da necessidade de muita gente, especialmente nesse momento delicado, o Banco BMG aproveita a oportunidade para convocar os torcedores a doarem agasalhos e cobertores. Quem puder contribuir receberá, como agradecimento, uma máscara personalizada do #FeitoDeResponsa, movimento criado pelo Corinthians e pelo BMG para disseminar solidariedade, cidadania e o respeito à Fiel torcida.

O trajeto terá duração aproximada de 10 minutos, com as seguintes paradas programadas:

. O acesso será pelo estacionamento E1 (credenciamento, checagem de temperatura, orientações gerais e doação de cobertores e agasalhos);

. Replicando a rota feita pelo ônibus do time profissional nos dias de jogos, o torcedor seguirá até o bolsão em frente à zona mista, onde haverá um ponto de ativação;

. Após essa parada, o caminho interno segue até o túnel de acesso entre os setores oeste e sul, onde o torcedor receberá as instruções para a condução do veículo na lateral do campo;

. Na altura do túnel central, o torcedor apresentará o comprovante para retirar sua nova camisa e demais itens que tenha comprado;

. Antes de deixar o campo, receberá as últimas instruções no túnel de saída, entre os setores oeste e norte.

Vale ressaltar serão respeitadas as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar aglomerações e conferir segurança aos participantes. “Além de todas as experiências, os correntistas do Meu Corinthians BMG terão algumas surpresas neste passeio. Serão momentos inesquecíveis para os torcedores”, afirma Marco Antunes, Vice-Presidente do Banco BMG.

Passo a passo:

– Realizar o processo normal de aquisição da nova camisa do Corinthians, antecipadamente, na loja Poderoso Timão da Arena Corinthians, pelo link http://bmgcom.vc/Em90_;

– Selecionar a opção “Drive-thru #DeVoltaPara90” no catálogo;

– Caso seja correntista Meu Corinthians BMG, digitar o código no campo “Fale com um Vendedor” e aguardar o retorno com as instruções para confirmação da compra;

– Confirmar a compra e agendar a data de retirada com o vendedor para o dia 11 ou 12 de julho.

Regulamento:

. Caso seja diagnosticada febre em algum dos passageiros do carro, os produtos serão entregues no credenciamento e os participantes não terão acesso à experiência por precaução de todos;

. Não será permitida a participação de veículos com mais de 2,00m de largura por questões de cuidado com o gramado. Caso o torcedor compareça no dia com um veículo fora desse padrão, os produtos serão entregues no credenciamento e os participantes não terão acesso à experiência;

. O uso de máscaras é obrigatório para todos os participantes da ação;

. Máximo de 4 pessoas por carro;

. É terminantemente proibido sair do trajeto indicado. Em caso de descumprimento, o torcedor será responsável por 100% do ônus gerado e a experiência será interrompida imediatamente;

. Não será permitido o uso de materiais pirotécnicos por riscos de acidente.

