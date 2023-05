São José é habilitado como destino turístico inteligente

São José dos Campos foi incluída na relação de 42 municípios que farão parte da estratégia de DTIs (Destinos Turísticos Inteligentes), programa coordenado pelo Ministério do Turismo.

O objetivo da iniciativa é oferecer aos selecionados consultoria para realizar diagnóstico e auxiliar na construção de um plano de transformação, bem como apoiar no planejamento de um sistema de gestão de destinos turísticos.

Ao todo, 42 municípios foram habilitados nesta primeira etapa classificatória e, a partir daí, serão escolhidos 10 para participarem da estratégia.

De acordo com o Ministério do Turismo, as cidades que integrarão o projeto vão passar por um diagnóstico que apontará uma estratégia para o desenvolvimento do turismo local, além da capacitação de gestores locais do setor.

DTIs (Destinos Turísticos Inteligentes)

Após a habilitação, a estratégia se dividirá em dois ciclos: o primeiro realizará um diagnóstico e um planejamento, onde é conhecida a situação em que a cidade se encontra, sendo o ponto de partida para o desenho de um Plano de Transformação que vai apoiar o município a transformar-se em um destino turístico inteligente.

A segunda etapa será a execução das ações contidas no Plano para que o município consiga o ganhar o selo DTI Brasil, que pode ser obtido após o destino passar por uma auditoria realizada por técnicos do Ministério do Turismo

Outras ações

Em novembro do ano passado, a Câmara aprovou por unanimidade o Plano Diretor de Turismo Sustentável (Lei Complementar 11/22), que define as atribuições da administração no planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor de turismo na cidade, incluindo os distritos de São Francisco Xavier e Eugênio de Melo.

São José dos Campos

Neste ano, São José dos Campos foi indicada para atuar na interlocução regional do setor de turismo junto ao Governo de SP e ao Ministério do Turismo.

A Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de SP) também analisa projeto de lei que propõe a classificação de São José dos Campos como MIT (Município de Interesse Turístico).

São José está entre os 42 municípios classificados na primeira etapa da estratégia de Destinos Turísticos Inteligentes – Foto: Adenir Britto/PMSJC