Kinoplex inicia venda antecipada de ingressos para ”Velozes e Furiosos 10”

Filme estreia nos cinemas dia 17 de maio

Para alegria dos fãs,o Kinoplex já iniciou a venda antecipada de ingressos para ”Velozes e Furiosos 10”, o mais novo filme da aclamada saga. O longa irá estrear nas telonas da rede no dia 17 de maio, quarta-feira.



O filme é do mesmo diretor do sucesso Carga Explosiva (2002), e do mesmo produtor de todos os filmes da série Velozes Furiosos. Ao longo do tempo, Dominic Toretto (Vin Diesel) enfrentou, ao lado da sua família de amigos, os desafios mais radicais de sua vida. Agora, além da volta de Cipher (Charlize Theron), um novo fantasma do passado, Dante (Jason Momoa), está sedento por vingança e quer eliminar todos que Dom mais ama, como seu pequeno filho. Chegou a hora da insana equipe de pilotos, Jakob (John Cena), Han (Sung Kang), Mia (Jordana Brewster), Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris), apertar os cintos e encarar sua missão mais mortal.



”Velozes e Furiosos 10”

Os ingressos podem ser adquiridos nas bombonieres dos cinemas, nos terminais de autoatendimento ou no site do Kinoplex. Além disso, ao comprar as entradas, o cliente também pode acumular pontos para trocar por ingressos e pipoca grátis, basta estar cadastrado no programa de benefícios Kinoplex+. E para quem quer assistir a esse e outros grandes lançamentos a um preço acessível, o Kinoplex também oferece o Kinopass, um passaporte de cinemas com ingressos a preços especiais: R$ 16 para sessões 2D e R$ 18 o 3D e a partir de R$ 32 para sessões 2D e 3D nas salas Platinum, inclusive em finais de semana e feriados. Os clientes do banco PAN e BTG Pactual pagam meia-entrada em todas as sessões.



Trailer de Velozes e Furiosos 10



Kinoplex

O Kinoplex é o maior exibidor nacional com 105 anos de história e o compromisso de ser o cinema para todos. A empresa tem 271 salas distribuídas em 19 cidades brasileiras, equipadas com o máximo de tecnologia e conforto, levando ao público uma experiência imersiva e cheia de emoção, o que só é possível numa sala de cinema. Por ano, o Kinoplex lança, em média, 250 filmes, que encantam mais de 20 milhões de espectadores com a magia de seus cinemas. Para cadastro no programa de benefícios, basta acessar o site do Kinoplex+ e para compra do passaporte da rede, o site do Kinopass.

