COOP promove campanha para o dia das mães

Até o próximo dia 14 de maio, a Coop realizará em todas as suas lojas de supermercado uma ação promocional voltada para o Dia das Mães. Além de projetar um crescimento nas vendas em torno de 12% em relação ao mesmo período do ano passado, a iniciativa também visa destacar a conveniência de poder encontrar, no mesmo lugar, desde o presente ideal até os itens para o almoço especial.

As promoções envolvem várias categorias, como bebidas, perecíveis (queijos e massas frescas), perfumaria e sugestões de presentes nos setores de roupas, calçados e itens para a casa e eletroeletrônicos.

Outra aposta de presentes é a versatilidade e praticidade dos cartões-presentes (gift cards) e a opção especial para o Dia das Mães pode ser carregada de R$ 10,00 a R$ 500,00, conforme o cooperado ou cliente desejar.

Dia das Mães

Para acompanhar o almoço especial do Dia das Mães, os cooperados e clientes também encontram na Coop um mix de vinhos com 600 rótulos nacionais e importados, de mais de 15 vinícolas, e ampla linha de bolos confeitados e doces para a sobremesa, produzidos pela Central de Panificação com a marca Delícias da Coop.

Todas as aquisições dos itens envolvidos na campanha podem ser parceladas em até 6 vezes sem juros no Cartão Coop.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 30 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, duas em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, um atacarejo em São José dos Campos e 73 drogarias, além dos canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br