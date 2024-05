Fundo Social arrecada doações para vítimas do Rio Grande do Sul

O Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos está arrecadando doações para envio às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

As fortes chuvas causaram estragos em diversas cidades gaúchas e, segundo boletim desta segunda-feira (6) informado pelo governo do Estado, afetaram 345 municípios, registrando 83 óbitos, mais de 19 mil pessoas em abrigos, além de desalojados, feridos e desaparecidos.

A solidariedade de todos da sociedade desempenha um papel fundamental em situações de tragédia, trazendo esperança, alívio e apoio às pessoas afetadas.

Fundo Social de Solidariedade de São José dos Campos

O Fundo Social está recebendo doações de itens de higiene pessoal (sabonete, shampoo, condicionador, escova e creme dental, desodorante, aparelho de barbear e absorventes), produtos de limpeza (detergente, água sanitária, sabão em barra, sabão em pó, limpador multiuso, desinfetante, rodo, vassoura, pano de chão, balde), água potável, alimentos não perecíveis e ração para os pets.

Itens Arrecadados

Água potável

Produtos de higiene pessoal

Produtos de limpeza

Alimentos não perecíveis

Ração para os pets

Recebimento das Doações

As doações são recebidas no Centro de Distribuição, que fica na avenida Olivo Gomes, 100 – Santana, no Parque da Cidade. O local funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h.

Também é possível deixar as doações no drive-thru localizado na portaria do Parque da Cidade, das 9h às 16h.

Mais informações

Informações oficiais aqui.

Telefone do Fundo Social: (12) 3911-8060

