Santa Casa de Guaratinguetá recebe novos recursos para modernização do hospital

Doações de empresas de iniciativa privada, como a BASF, além da captação de recursos do poder público, pretendem fomentar serviços de cardiologia de alta complexidade para a região

além da captação de recursos do poder público, pretendem fomentar serviços de cardiologia de alta complexidade para a região Contribuição de R$ 150 mil feita pela BASF será usada para a aquisição de um equipamento de hemodinâmica, além da reforma do Centro Cirúrgico

A Santa Casa de Guaratinguetá está recebendo novos investimentos para modernizar sua estrutura hospitalar a partir de doações da iniciativa privada e do poder público. Os valores serão alocados na aquisição de equipamentos e para a reforma de suas instalações, com objetivo de manter a instituição como umas das principais referências em unidade de atendimento médico e hospitalar no Vale do Paraíba.

“Com esses recursos, seremos capazes de não apenas expandir nossos serviços hospitalares, mas também aprimorar a qualidade do atendimento que oferecemos a cada paciente do Vale do Paraíba que ingressa em nossas instalações. Estamos comprometidos em utilizar esses recursos de maneira eficiente e transparente, visando sempre o bem-estar e a saúde de todos”, afirma Rômulo Augusto Barros, provedor da Santa Casa de Guaratinguetá.

Santa Casa de Guaratinguetá

A Santa Casa de Guaratinguetá é referência nos serviços de Oncologia, Hemodiálise e Tratamento de Queimados para todo o Vale do Paraíba. O escopo de atuação dos atendimentos abrange uma área de 17 municípios, que vai do Circuito da Fé até o Vale Histórico, totalizando, em média, cerca de 500 mil habitantes. A Santa Casa de Guaratinguetá hoje também administra a Regional do SAMU 192 e a UPA Nível III da cidade. Atualmente, aproximadamente 92% dos atendimentos são destinados ao SUS.

BASF

Uma das melhorias que estão previstas é a ampliação do centro de especialidades hospitalares para serviços em cardiologia de média e alta complexidades, a partir da doação de R$ 150 mil pela BASF. “Com a quantia, vamos desenvolver nossos serviços em hemodinâmica, que beneficiarão pacientes com problemas cardiovasculares”, complementa Rômulo.

Ainda segundo ele, os planos da instituição são para que a cidade de Guaratinguetá e toda a região do Vale do Paraíba possam contar não só com os serviços cardiológicos, mas também com os serviços Endovascular Neurocirúrgicos, que possibilitarão a execução do procedimento chamado Trombectomia Mecânica, usado para reverter quadros de Acidente Vascular Cerebral (AVC). As obras já começaram e a previsão é que sejam concluídas até abril deste ano.

A parceria com a Santa Casa é mais um exemplo do compromisso da BASF com o desenvolvimento de Guaratinguetá. “Essa contribuição reforça nossa preocupação com a comunidade em que estamos inseridos e é motivo de orgulho poder ajudar a Santa Casa a se manter como uma instituição de referência no Vale do Paraíba, principalmente para pessoas que não possuem plano de saúde e nem poder aquisitivo para arcar com as despesas médicas”, declara Patrick Silva, Diretor do Complexo Químico de Guaratinguetá & Infraestrutura para a BASF América do Sul.

Rômulo Augusto Barros (esq.) e Patrick Silva (dir.) assinam contrato de doação da BASF para a Santa Casa de Guaratinguetá. Foto: Comunicação BASF

As doenças cardiovasculares são as mais comuns na população mundial, além de serem a principal causa de morte no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), elas causam o dobro de mortes quando comparadas a todos os tipos de câncer juntos. Além disso, proporcionam 2,3 vezes mais óbitos que todas as causas externas – como acidentes e violência – e três vezes mais que as doenças respiratórias. Estima-se que, por ano, pelo menos 400 mil pessoas morrem por doenças cardiovasculares.

O investimento no hospital também foi comemorado pelo prefeito de Guaratinguetá, Marcus Soliva. “Essas doações não apenas fortalecem o bem-estar de nossa comunidade, mas também exemplificam o espírito coletivo que nos torna uma cidade única e unida. Neste momento de alegria e reconhecimento, gostaria de expressar minha profunda gratidão a cada doador, voluntário e colaborador que contribuiu para esta causa nobre”, celebra o prefeito.

Sobre a BASF

Na BASF, criamos química para um futuro sustentável. Combinamos sucesso econômico com proteção ambiental e responsabilidade social. Mais de 111 mil colaboradores e colaboradoras do Grupo BASF contribuem para o sucesso de nossos clientes em quase todos os setores e em quase todos os países do mundo. Nosso portfólio é composto por seis segmentos: Produtos Químicos, Materiais, Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, Nutrição & Cuidados e Soluções Agrícolas. A BASF gerou vendas de € 87,3 bilhões em 2022. As ações da BASF são negociadas na bolsa de valores de Frankfurt (BAS) e como American Depositary Receipts (BASFY) nos Estados Unidos. Mais informações no site da BASF.