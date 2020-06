Maresias, no Litoral Norte de São Paulo, anuncia retorno gradual para o turismo

Localizada na cidade de São Sebastião, Maresias prevê retomada de atividades turísticas a partir da segunda quinzena de junho. O trabalho de conscientização promovido pela Associação de Pousadas e Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias (APHMBR), aliado aos rígidos protocolos municipais, está entre os fatores que permitiram a reabertura consciente e responsável.

São Sebastião

Desde o início da pandemia, o bairro foi o primeiro a fechar e pedir para o prefeito o decreto de bloqueio ao município do Litoral Norte paulista. Além disso, os empresários do turismo local também foram os primeiros a aderirem ao protocolo de São Sebastião para o controle do coronavírus.

As atividades turísticas do destino seguiram rigorosamente as recomendações de paralisação desde o dia 19 de março, e a cidade, inclusive, liderou o ranking do Estado entre os municípios que mais respeitaram a quarentena por diversas semanas.

APHMBR

Esse trabalho foi liderado pela Associação de Pousadas e Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias, firmando propósito central de criar campanhas de conscientização para que todos respeitassem o isolamento social. Com isso, tanto São Sebastião, quanto consequentemente Maresias, foram beneficiadas com dados impactantes, tanto em número de infectados, como de mortes pelo novo coronavírus.

Retomada responsável

Seguindo os protocolos e recomendações de saúde anunciados pelas Secretarias Estadual e Municipal da Saúde, dando ênfase às orientações da Organização Mundial da Saúde, a APHMBR anuncia reabertura gradual de seus hotéis, pousadas, restaurantes, bares, espaço para casamentos – ainda sem data definida – e receptivo, a partir do próximo dia 15 de junho.

“A Associação está tratando a pandemia com muita seriedade e responsabilidade e, graças à nossa ação antecipada, nesse momento de retomada estamos confiantes de que nosso destino estará pronto para receber os turistas da melhor maneira, oferecendo nossos diversos atrativos naturais, culturais e serviços de hotelaria e gastronomia que tanto nos destacam”, afirma o presidente da Associação de Pousadas e Hotéis, Bares e Restaurantes de Maresias, André Teston.

A retomada cumpre criteriosamente a todos os protocolos de segurança definidos pelo município e deve ocorrer mediante taxa de ocupação de leitos hospitalares da cidade menor que 50%.

Proximidade e regionalização

Maresias localiza-se a apenas 190 quilômetros da cidade de São Paulo e é um local de fácil acesso, com excelente logística de estradas. Além de várias opções de ônibus que partem do Terminal Rodoviário do Tietê, na capital, direto para o destino, é possível chegar a essa praia pela Rodovia dos Imigrantes, Mogi-Bertioga e pela Rodovia dos Tamoios.

Graças a isso, e a comprovada tendência de que os turistas darão preferência às viagens domésticas no pós-pandemia, o destino vem trabalhando intensamente num plano de gestão para a reabertura.

São Sebastião-Foto:Divulgação

Maresias é um destino que oferece um conjunto de belas praias, mar transparente e Mata Atlântica exuberante, sendo procurado tanto pelo público jovem, quanto por casais e famílias que buscam um refúgio natural próximo a capital.

Com cinco quilômetros de extensão, a praia é ideal para a prática surfe e trilhas, além de oferecer boas opções para um roteiro gastronômico na rua Sebastião Romão, um tour fotográfico pelos grafites do Beco da Mulher Maravilha ou um Bike Tour pelas belas paisagens locais.