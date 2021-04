Ilhabela terá consultoria da Secretaria de Turismo para pesquisas

Cidade do litoral paulista contará com apoio institucional para criação de observatório sobre impactos econômicos e sociais do setor de viagens

Ilhabela, no litoral norte do Estado, terá a consultoria do Centro de Inteligência da Economia do Turismo – CIET –, da Secretaria de Turismo do Estado (Setur). O objetivo é criar um “observatório de turismo” na ilha.

Com a formalização do apoio institucional, Ilhabela desenvolverá metodologia e terá treinamento para a coleta de dados, definição dos principais indicadores a serem seguidos e como os mesmos poderão subsidiar as políticas públicas para o setor, além da criação de painel de consultas de dados.

Centro de Ilhabela_pesquisas vão mostrar o impacto do turismo na economia

Centro de Inteligência da Economia do Turismo – CIET

A iniciativa é parte da estratégia da Secretaria de Turismo, iniciada em 2019 com a criação do CIET, para a construção de uma base de informações estatísticas em todo o Estado. Este ano, por exemplo, o CIET começou a treinar equipes locais para a coleta e tratamento de dados –já foram atendidos mais de 40 municípios – e assinou um termo de cooperação com a Fundação da Seade, passo importante para o estabelecimento de uma visão geral sobre o turismo em todo o Estado.

O apoio institucional com a Setur foi formalizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Ilhabela. Segundo plano de trabalho, em maio serão definidas as equipes e início da implantação do Observatório do Turismo, em junho a escolha dos indicadores de acompanhamento e a formação de equipes de pesquisa e em julho o início efetivo com os primeiros resultados.

