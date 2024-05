Kendall Jenner, Lewis Hamilton e Justine Skye vestem Tommy Hilfiger durante o Grand Prix de Miami

A supermodelo Kendall Jenner, o piloto de Fórmula 1 da Mercedes-AMG Petronas, Sir Lewis Hamilton e a cantora americana Justine Skye vestiram peças da Tommy Hilfiger durante o Grand Prix de Miami, que aconteceu neste último fim de semana, de 3 a 5 de maio. Enquanto o evento combina os mundos de automobilismo, moda e entretenimento, a entrada para a área do paddock é cada vez mais assistida como um momento fashion pelos fãs, pilotos e presenças VIPs.

Kendall Jenner

Kendall Jenner vestiu um vestido midi vermelho e branco Gingham bodycon complementado por loafers de couro, ambos da nova coleção de Primavera 2024 da Tommy Hilfiger para o treino livre. Em uma homenagem aos arquivos, Lewis Hamilton vestiu um colete cinza com zíper da coleção Hilfiger Athletics, de 1999, com uma calça cargo branca, com detalhes de costura vermelha, de 2001.

Lewis Hamilton

No treino geral (hot lap), Kendall vestiu uma camisa de linho branca com bolso, combinada com jeans branco de cintura alta, enquanto Lewis Hamilton vestiu uma blusa branca oversized com a bandeira da Tommy, acompanhada por calças cargo baggy Aiden da coleção de Primavera 2024, da Tommy Jeans.

Justine Skye

No dia da corrida, Justine Skye apostou em um vestido polo midi vermelho com tênis de couro branco.

