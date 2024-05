Paloma Bernardi brilha nas passarelas pelo quarto ano seguido no festival de jeans de Toritama

No maior polo industrial de jeans Denim da América Latina, Paloma Bernardi apresenta pelo 4º ano o evento FJT (festival do jeans de Toritama). Onde querem mostrar uma moda diversificada e que seja para todos, assim como o jeans.

Conhecida por ser a capital do jeans brasileira, Paloma Bernardi foi prestigiar a passarela inclusiva que traz visibilidade para pautas que envolvem minorias e mostram seu valor na moda. Paloma está sempre compartilhando sua admiração pela moda nacional e seu discurso de inclusão social dentro da indústria.

Festival do jeans de Toritama

Esse ano, o evento homenageia as mulheres com o tema “Feito por elas”. Querem dar luz às mulheres por trás de todo esse pólo comercial, industrial e social. Querem mostrar as mulheres não só nas confecções mas também na liderança de negócios, trazendo o empoderamento feminino que Paloma faz parte. Dentro de tantos projetos sociais, a atriz sempre quer enaltecer e desenvolver projetos que trazem a mulher como centro, com seu propósito de ajudar todas as mulheres ao redor do país.

Paloma tenta sempre estar incluída em projetos que trazem algo de valor para a sociedade, que tenham e mostrem seu princípio.

Paloma Bernardi

“Este é o 4° ano que tenho o prazer de apresentar este grande evento. Representar, de alguma forma, o maior polo da indústria do Denim da América Latina é uma honra. Ter a oportunidade de conhecer a história das mulheres do agreste nordestino, que são as verdadeiras artesãs que produzem moda digna de passarelas internacionais, é uma semana do ano que me inspira a descobrir mais sobre a minha essência. Mulheres flexíveis e resistentes como o Denim, brilham mesmo com o calor e as condições, muitas vezes, precárias da região,” diz Paloma.