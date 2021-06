5 atrações que revelam as maravilhas do Sul do Brasil

Praias, serras e parques estão entre os principais atrativos da região

O Sul do Brasil sem dúvidas é uma das regiões que comprovam que o mais belo do Brasil é sua diversidade. Visitar o Sul permite que você conheça uma cultura nova e cenários deslumbrantes. Não é à toa que é um dos principais destinos de turistas vindos de outros países e também dos próprios brasileiros.

A forte influência europeia se destaca em diversos locais do Sul do país, e é impossível não se apaixonar pelas praias, serras, parques e todos os passeios incríveis que a região oferece. É possível montar roteiros para agradar casais, famílias inteiras e até os aventureiros que gostam de viajar sozinhos.

Para te ajudar a escolher qual é o seu próximo destino, separamos algumas das atrações que você não pode deixar de conhecer se for ao Sul do país. Confira!

Trilha em Cascavel

Para quem gosta de turismo de aventura, em Cascavel, no Paraná, é possível aproveitar para fazer trilhas emocionantes, conhecer belas cachoeiras e estar em meio a pedras, vegetação e muito ar puro!

A 12 minutos a pé da Rodoviária de Cascavelfica o Trekkers – Ecoturismo & Aventura, que organiza passeios para toda a família, em trilhas de diferentes dificuldades, além de atividades ao ar livre, como o rapel.

Cataratas do Iguaçu

É o segundo destino turístico que mais atrai estrangeiros no país. Com uma região encantadora, Foz do Iguaçu se destaca pela exuberância de uma das paisagens mais bonitas do planeta, as Cataratas do Iguaçu.

Com 275 quedas d’água, que chegam a medir 90 metros de altura, o local oferece um espetáculo de águas. Além disso, na região também é possível apreciar a biodiversidade e se divertir com os esportes radicais.

Beto Carrero World

Localizado em Penha, Santa Catarina, o Beto Carrero World é um parque de diversões para todas as idades, e já foi eleito como o melhor parque de diversão da América do Sul, segundo pesquisa da TripAdvisor.

Lá é possível encontrar atrações para crianças, como Crazy River e Xícara Maluca, e para adultos, como o kart e o barco vikking. O local também conta com montanhas russas, teatros e exposições.

O passaporte para um dia de parque no mês de junho de 2021 custa R$79,90, para pessoas de 5 a 59 anos. E para aproveitar o benefício da meia entrada é necessário apresentar o comprovante.

Serra do Rio Rastro

Considerada uma das estradas mais belas do mundo, a Serra do Rio Rastro fica em Bom Jardim da Serra, Santa Catarina, e impressiona os turistas por sua altitude e cenário digno de filmes.

A mais de 1400 metros de altitude, ela corta a SC-390. O local é repleto de cachoeiras e uma natureza surpreendente. Mas o que vai fazer a viagem valer a pena é a visão que ela permite ter da serra. Em um trecho famoso da estrada é possível parar o carro e apreciar a vista do mirante.

Ilha do Campeche

Florianópolis é parada obrigatória para quem vai ao Sul do país, e por si só já é um passeio memorável, mas quando estiver por lá, a dica é conhecer a paradisíaca Ilha do Campeche. A riqueza do local é comprovada por seu título de Patrimônio Arqueológico e Paisagístico Nacional.

Além de belíssimas praias, a ilha conta com um sítio arqueológico bem interessante, que pode ser visitado com a companhia de guias turísticos.

Foto:Divulgação